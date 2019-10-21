Fatih Terim: Bizim kendi sıkıntılarımız var

Salı günü oynanacak olan UEFA ŞAmpiyonlar Ligi 3. maç gününde oynanacak olan Galatasaray - Real Madrid öncesi teknik direktör Fatih Terim, açıklamalarda bulundu.

"TARTIŞILIR BİR TARAFI OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

"Açıkçası ben Zidane isminin dünya futbolunda tartışılır bir tarafı olmadığını düşünüyorum. Tüm takımlarda zaman zaman böyle şeyler olabilir. Rakibimiz son Mallorca maçına kadar liderdi. 6-7 oyuncusunu dinlendirebilecek kadar kredisi vardı. Şu anda ikinci durumda. Bunların büyük takımlarda yaşanılabilecek süreçler olduğunu düşünüyorum. Zidane, bunları aşacak bilgiye, birikime, tecrübeye sahip. Muhakkak ki kulüplerin iç işlerine karışamayız. Sordunuz diye söylüyorum. Zidane ismi tartışılacak bir isim değil."

"ALIŞIK DEĞİLİZ"

"Grup sıralamasında en kritik maçlardan bir tanesi olarak gözüküyor. Dolayısıyla, bu bir. İkincisi, İspanyol basını dahil olmak üzere bütün dünya Real Madrid'in grup dördüncüsü olmasına alışık değil. Adınız Real Madrid olunca, böyle şeyler oluyor. Bizim için de çok önemli bir maç. Kazanmamız halinde, kaybedeceğimiz zaman nasıl bir durumla karşılaşacağımızı biliyoruz."

"BİRAZ ABARTILIYOR BAZI ŞEYLER"

"Söyleyeceğimiz en birinci şey, bu maç grubun en kritik maçı. Real Madrid'in oralarda olmasına kimse alışık olmadığı için ayrıca bir önem taşıyor."Rakibimiz geçen hafta ligde liderdi. Biraz fazla abartılıyor bazı şeyler. Birçok oyuncuyu dinlendirdi Mallorca maçında. Bizden sonra El Clasico olması avantajımızdı ama o maç tehir oldu. Mental olarak rahatladılar. Orayı düşündürecek bir durum yok."

"REAL MADRİD KADROSU BU"

"Bizim maça da El Clasico'yu düşünerek hazırlanabilirlerdi. Ne önü, ne arkası Real Madrid'e engel olmadı. Eksik diye bir şey yok onlarda, Real Madrid kadrosu bu. Bazı şeyleri abartıyorlar ama sonuçta Real Madrid. 90 dakika konsantrasyonu kaybetmemiz lazım."

"TOP BİZDEYKEN.."

"Bir defa Real Madrid takımını mutlaka ama mutlaka konfor alanı dışına itmeliyiz. Ne zaman oyunu kontrol edececeğiz, topu rakibe bırakıp geçiş hücumlarını değerlendireceğiz, bunları iyi planladık. Adam ve alan markajının en iyi seviyede olması gerekiyor. Hücum yetenekleri çok üst seviyede. Gollerinin %40'ı geçiş hücumlarında. Oyununun her yönünü çok iyi oynuyorlar. Top bizdeyken, bazı defansif problemleri olacaktır. Bunu da iyi değerlendirmeliyiz. Dikkat etmeliyiz Real Madrid'e. Oyunu geniş oynamak istiyorlar, yönü hızlı değişiyorlar. Merkezleri kuvvetli. Benzema, Hazard, Vinicius ile tehlikeli bir takım. Başlangıçla beraber 90 dakikayı çok çok iyi ve dikkatli oynamalıyız.""

"KENDİ SIKINTILARIMIZ VAR"

"90 dakika konsantremizi hiçbir saniye bırakmamamız lazım. Rakip 10 kişi de oynasa da, o ciddiyetle oynadığınızda neler olduğunu görüyorsunuz. Hele Real Madrid'e karşı hiç olmaz. Oyunun kontrolünü kendilerinde tutmaya çalışıyorlar. Yüzde 55-60 arası topa sahip oluyorlar. Her an böyle takımlara karşı kendinizi oyun dışında tutamazsınız. En önemli şey bu. Kendi sıkıntılarımız var sezon başından beri. Onları bu maçta yapmamamız gerekiyor. Yani, kolay top kayıpları, merkezde yşaanan top kayıpları sıkıntı yaratabilir."

"BİZİM İÇİN HER EKSİK,ÇOK BÜYÜK ANLAM TAŞIYOR"

"Real Madrid'i en iyi şekilde analiz ettik, ne yaparlar, nasıl dururlar, her şeyi biliyor oyuncularımız. Oyun içerisinde konsantreli, büyük bir mücadele ve seyirciyle umarım iyi işler yaparız. Bizler için her eksik, çok büyük anlam taşıyor. Yarın akşama kadar olağanüstü bir durum olacağını düşünmüyorum Falcao'da. Fakat, buna rağmen birazdan tekrar bir deneme yapacağız. Onunla konuşacağız. Oynarsa ne kadar oynar, oynayabilir mi bakacağız."

"HER TAKIMDA OLABİLECEK ŞEYLER"

"Lemina 25 gündür antrenmana çıkmadı. Durumunu değerlendireceğiz. Feghouli'nin arka adalesindeki durum nasıl bakacağız. Her takımda olabilecek şeyler. Biz de en iyi kadromuzla, en iyi durumumuzla çıkacağız ve avantajı kendi lehimize çevirmeye çalışacağız."

"ŞANSTIR"

"Böyle maçlarda oyuncularıma hep şunu söylüyorum. Bu bir şanstır. Grup çekerken kurada, şanssızlık denilse de şanstır. Öncelikle, oyuncularımızın kendilerini gösterme şansı, dünyanın seyrediyor olması onları podyuma çıkarıyor. Daha kısa süre önce PSG ile oynadık. Maçtan sonra tribüne çağırdılar. Galatasaray seyircisinin çok yaptığı bir şey değildir. Ligde kazanılan maçlarda sonra bile nadir olur. Mağlup olduğu maçtan sonra bile seyirci mücadeleyi takdir ediyor."

"KORKMAMASI LAZIM"

"Kaybetmekten, hata yapmaktan korkmaması lazım oyuncuların. Oynamaları lazım. Bu tip maçlar oynayarak kazanılır. Kaybedersiniz ama kaybettikten sonra, "Benim takımım böyle kaybetse de gurur duyuyorum demesi bile taraftarın, kayıpta bile kazanmanız demektir. Bu tip maçlar gelir geçer. Barça, PSG, Madrid, Manchester olur. Her zaman gelmez böyle maçlar. Geldiği zaman iyi değerlendirmelisiniz. Güncel değeri 1 milyarın üstü olan ikinci bir takımla oynuyoruz. Aşağısıyla oynamıyoruz zaten."