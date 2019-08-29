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Fatih Terim: Biz buna hazırlıklıyız!

Fatih Terim: Biz buna hazırlıklıyız!

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grubunu değerlendirdi.

GS TV'ye konuşan Terim, "Herkes bazı gruplara yön gösteriyor ama hiçbiri kolay değil. Şampiyonlar Ligi'nin içinde olmak, kuraya hazırlanmak, herkesin içinin kıpır kıpır olması bile çok güzel bir şey. PSG bu turnuvanın favorilerinden bir tanesi. Geçen seneki kayıptan sonra iyi hazırlanacaklar. Real Madrid'i söylemiyorum bile. Turnuvanın favorileri sayılsa bu iki takımın adı geçer. Brugge, Genk'le beraber Belçika futbolunun yükselen temsilcisi. Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz. En iyi şekilde temsil edeceğiz. Elimizden gelenin en fazlasını yapmaya çalışacağız. Biz buna hazırlıklıyız. Bu kura Galatasaray camiasına hayırlı olsun." açıklamasında bulundu.

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