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aksam.com.tr
  • 03 Mayıs 2020 Pazar 18:42
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  • 03 Mayıs 2020 Pazar 19:14

"Fatih Terim benden memnun Galatasaray'da kalmak istiyorum"

"Fatih Terim benden memnun Galatasaray'da kalmak istiyorum"

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Galatasaray'da fazla şans bulamayan ve takımdan gönderileceği konuşulan Jimmy Durmaz, geleceği hakkında İsveç basınına açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı takımda mutlu olduğunu belirten Jimmy, "Galatasaray ile sözleşmem devam ediyor ve Galatasaray'da kalmak istiyorum" ifadesini kullandı.

Galatasaraylı futbolcu Jimmy Durmaz, geleceğiyle ilgili İsveç basınına açıklamalarda bulundu.

Sezon başında transfer olduğu sarı-kırmızılı takımda fazla forma şansı bulamayan İsveçli orta saha, sözleşmesi bitene kadar Galatasaray'da kalmak istediğini söyledi.

"KALMAK İSTİYORUM"

Galatasaray'ın kadrosunun çok güçlü olduğunu ve forma için rakabetin yüksek olduğunu belirten tecrübeli oyuncu, "Avrupa'da birkaç yıl daha iyi seviyede oynayacağımı düşünüyorum. İsveç'e dönmekten ziyade Galatasaray'a odaklandım. Galatasaray ile sözleşmem devam ediyor ve Galatasaray'da kalmak istiyorum" dedi.

"FATİH TERİM BENDEN MEMNUN!"

Teknik direktör Fatih Terim'e de övgüler yağdıran Jimmy Durmaz, "Fatih Terim ile çalışmak gerçekten harika. O da benden memnun. Tabi forma şansı bulamadığım dönemde takım o kadar iyi gitti ki, zengin bir kadroda bunlar olur ama Fatih Terim benim her zaman hazır olmamı istedi. Galatasaray'da mutluyum" ifadesini kullandı. (Fotomaç)

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Galatasaray'da fazla şans bulamayan ve takımdan gönderileceği konuşulan Jimmy Durmaz, geleceği hakkında İsveç basınına açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı takımda mutlu olduğunu belirten Jimmy, "Galatasaray ile sözleşmem devam ediyor ve Galatasaray'da kalmak istiyorum" ifadesini kullandı.

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