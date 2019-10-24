Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7476
  • 6,4063
  • 275.605
  • 100944
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Fatih Terim, Belhanda ve Seri'yi fena haşladı: Defansa yardım etmemenizi affedemem

Fatih Terim, Belhanda ve Seri'yi fena haşladı: Defansa yardım etmemenizi affedemem

Fatih Terim, Belhanda ve Seri'yi fena haşladı: Defansa yardım etmemenizi affedemem

Real Madrid maçından sonra Seri ve Belhanda'yı sert bir dille uyaran Fatih Terim, takım defansı konusunda iki öğrencisini affetmedi.

TM Dijital Haber Merkezi

Real Madrid maçı öncesi özellikle Seri'yle Belhanda’yı sık sık uyaran ve her iki futbolcusundan kolay top kaybı istemeyen Fatih Terim, 1-0 kaybedilen mücadele sonrası resmen çıldırdı.

SERİ VE BELHANDA EN UFAK BASKIDA TOP KAYBETTİ

İlk 45 dakika sonunda tam 22 top kaybı yapan Seri – Belhanda takımın mücadele gücünü düşürürken, yenilen golün yine orta sahada yapılan basit pas hatası sonucunda gelmesi tecrübeli teknik adamı isyan ettirdi. Real Madrid’in geçiş oyununu iyi yaptığını, gollerin de çoğunu buradan bulduğunu söylemesine rağmen Seri ve Belhanda’nın oyun içinde akıllı davranmamaları Galatasaray’a pahalıya mâl olurken, Terim’in maçtan sonra iki futbolcusunu;

'PAS HATALARINI ANLAYABİLİRİM DE TAKIM DEFANSINA NEDEN YARDIM ETMEDİNİZ?'

“Pas hataları konusunda sanırım bir şey söylememe gerek yok, durumu kendiniz de biliyorsunuz fakat beni en çok sinirlendiren şey Mariano ve Nagatomo’ya yardım etmemeniz. Top rakibin ayağındayken N’Zonzi’yi yalnız başına bıraktınız, kanat beklerine gereken desteği vermediniz, Luyindama çoğu kez Hazard’la, bire bir mücadele etmek zorunda kaldı, hele Valverde elini kolunu sallayarak Rodrygo’yla birlikte Nagatomo’yu sık sık tek yakaladı, pas hataları bir yere kadar ama takım defansına yardım etmemenizi affedemem” sözleriyle tabiri caizse haşladığı öğrenildi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Yasemin Özilhan soyuldu! Yaşadıklarını böyle anlattı...
Hazal Kaya'nın ayakkabıları olay oldu
Behzat Ç. dizisinde flaş gelişme! Erdal Beşikçioğlu dizinden ayrılıyor mu?
Şeyma Subaşı'ya sert uyarı! 'Biraz Melisa'yı düşün'
Demet Özdemir, yeni dizisi 'Evim'le ilgili ilk kez konuştu
<p>Milli Savunma Bakanlığı´nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bir Mehmetçik kendilerine

Mehmetçik´e Duygulandıran Mektup

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yolda buldu bidona koydu! 2 metre uzunluğunda

İngiltere'de şoke eden olay! Bir kamyonda 39 ceset bulundu