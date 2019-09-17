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  3. Fatih Terim basın toplantısında İtalyanca konuştu

Fatih Terim basın toplantısında İtalyanca konuştu

Fatih Terim basın toplantısında İtalyanca konuştu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Club Brugge maçı öncesinde İtalyan bir muhabirle İtalyanca konuştu. Tercüman, Terim'in konuşmasını çeviremeyince ortaya renkli görüntüler çıktı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Club Brugge maçı öncesinde İtalyan bir muhabirle İtalyanca konuştu. Tercüman, Terim'in konuşmasını çeviremeyince ortaya renkli görüntüler çıktı.

 

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