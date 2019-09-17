Fatih Terim basın toplantısında İtalyanca konuştu
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Club Brugge maçı öncesinde İtalyan bir muhabirle İtalyanca konuştu. Tercüman, Terim'in konuşmasını çeviremeyince ortaya renkli görüntüler çıktı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Club Brugge maçı öncesinde İtalyan bir muhabirle İtalyanca konuştu. Tercüman, Terim'in konuşmasını çeviremeyince ortaya renkli görüntüler çıktı.
????Fatih Terim, basın toplantısında İtalyan muhabirin sorusunu İtalyanca cevaplandırdı. pic.twitter.com/jgKDTcTiEN— Akşam Spor (@aksamspor) September 17, 2019