Fatih Terim babasının kabri başında gözyaşlarını tutamadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, gündemdeki konulara dair basın toplantısı düzenledi. İstifa edeceği yönündeki iddialara da cevap veren Özdemir; harcama limitlerinden VAR’a, ertelenen Malatyaspor-Trabzonspor maçından Beşiktaş’ın kural hatası talebi ve Zorlu’daki görüşmeye kadar birçok konuya değindi. Özdemir ayrıca Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un iddialarını da yanıtladı.

Şok ayrılık! Bir telefonla kovuldu

A Takım'ın başına Sergen Yalçın'ı getiren Beşiktaş, altyapı sorumlusu olarak çalışan Yasin Sülün ile yollarını ayırdı. Sülün, insan kaynakları departmanından gelen telefonla ayrılığın bildirildiğini aktarırken, "Dün insan kaynaklarından bir kadın arkadaşımız aradı ve görevimize son verildiğini söyledi. Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum. Bu hiç şık olmadı" dedi.