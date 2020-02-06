Fatih Terim babasının kabri başında gözyaşlarını tutamadı

Fatih Terim'in babası Talat Terim, ölümünün 1. yılında Adana’daki kabri başında anıldı. Adana Asri Mezarlığı'nda mevlit okutulurken Fatih Terim, annesi Nuriye Terim ve eşi Fulya Terim ile birbirine sarılarak ağladı. Terim’im kızı Buse Terim Bahçekapılı’nın da mevlit sırasında gözyaşı döktüğü görüldü.
Mevlide Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak ile Teknik Direktör Uğur Tütüneker'in yanı sıra aile yakınları katıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, gündemdeki konulara dair basın toplantısı düzenledi. İstifa edeceği yönündeki iddialara da cevap veren Özdemir; harcama limitlerinden VAR’a, ertelenen Malatyaspor-Trabzonspor maçından Beşiktaş’ın kural hatası talebi ve Zorlu’daki görüşmeye kadar birçok konuya değindi. Özdemir ayrıca Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un iddialarını da yanıtladı.
Galatasaray’ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Southampton’dan 1 milyon Euro’ya kiraladığı Mario Lemina için Lazio’nun devreye girdiği öğrenildi.
A Takım'ın başına Sergen Yalçın'ı getiren Beşiktaş, altyapı sorumlusu olarak çalışan Yasin Sülün ile yollarını ayırdı. Sülün, insan kaynakları departmanından gelen telefonla ayrılığın bildirildiğini aktarırken, "Dün insan kaynaklarından bir kadın arkadaşımız aradı ve görevimize son verildiğini söyledi. Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum. Bu hiç şık olmadı" dedi.
Dün akşam kupada oynanan Aytemiz Alanyaspor maçına ilk 11’de başlayan Younes Belhanda, Fatih Terim’i çileden çıkardı.
Galatasaray’da sakatlığını atlatan Radamel Falcao koşulara başladı.
Barcelona'da Sportif Direktör Eric Abidal ile problemler yaşayan Messi, sezon sonunda Katalan devinden ayrılmaya karar verdi.
G.Saray’a jest yapan Japon oyuncu, kadro dışı kaldığı dönemi Sarı-Kırmızılı takımda geçirmek istemediğini söyledi. Nagatomo, takım aramaya başladı.