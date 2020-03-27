Fatih Terim aslan gibi

AKŞAM
ABDURRAHİM Albayrak’la birlikte koronavirüse yakalanan Fatih Terim’in durumu iyiye gidiyor… Tecrübeli teknik adamın sağlık durumu hakkında Habertürk’e konuşan İstinye Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, “Fatih Terim’in şu an durumu iyi. İnşallah böyle devam eder” dedi. Kocatürk, virüsün Terim’e spor camiasında bulunan biriyle temasından dolayı bulaştığını, o kişilerin de tespit edildiğini sözlerine ekledi ancak o ismi söylemedi. Öte yandan yaşanan bu gelişmeler sonrasında teste tabi tutulan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’de her hangi bir bulguya rastlanmadı. G.Saray sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Başkanımız Mustafa Cengiz, ailesi ve yakın çevresine yapılan covid-19 testleri negatif çıkmıştır” denildi.
Yönetim, anlaşma aşamasına geldiği Erol Bulut'un etrafını güçlü isimlerle doldurmayı planlıyor. Bu konuda Dirk Kuyt ismi ön plana çıktı. Feyenoord'un altyapısında hocalık yapan Hollandalı'ya teklif gitti: “Düşünmek için bana süre verin” dedi.
Nihat Özdemir, “Hele bir 2 Nisan'ı görelim, Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine göre oturup şartları bir daha değerlendiririz. Şu anda olmayan şeyler üzerinden polemik ve kavga ortamı yaratmak yanlış” dedi.
Galatasaray'ın yıldızı Sofiane Feghouli, Suudi Arabistan kulüplerinden gelen teklifleri reddetti.
Sarı-Lacivertliler'de koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcunun, sakatlığı nedeniyle fizyoterapist eşliğinde çalışan bir isim olduğu iddia ediliyor. Bu oyuncunun takımdan ayrı kalması, Fenerbahçe'de virüsün yayılmasını önledi.
Beşiktaş taraftarı, Anderson Talisca'nın Instagram'dan yaptığı tüm paylaşımlara 'Come to Beşiktaş' (Beşiktaş'a gel) yorumları yağdırıyor.
Koronavirüs nedeniyle lige ara verilse de Galatasaray yönetimi futbolcuların ödemelerini aksatmayacak.
Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Sivasspor'da gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Douglas, Beşiktaş'ta hayal kırıklığı yarattı.