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aksam.com.tr
  • 27 Mart 2020 Cuma 08:00
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  • 27 Mart 2020 Cuma 08:00

Fatih Terim aslan gibi

Fatih Terim aslan gibi

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Koronavirüse yakalanan Fatih Terim'in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

AKŞAM

ABDURRAHİM Albayrak’la birlikte koronavirüse yakalanan Fatih Terim’in durumu iyiye gidiyor… Tecrübeli teknik adamın sağlık durumu hakkında Habertürk’e konuşan İstinye Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, “Fatih Terim’in şu an durumu iyi. İnşallah böyle devam eder” dedi. Kocatürk, virüsün Terim’e spor camiasında bulunan biriyle temasından dolayı bulaştığını, o kişilerin de tespit edildiğini sözlerine ekledi ancak o ismi söylemedi. Öte yandan yaşanan bu gelişmeler sonrasında teste tabi tutulan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’de her hangi bir bulguya rastlanmadı. G.Saray sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Başkanımız Mustafa Cengiz, ailesi ve yakın çevresine yapılan covid-19 testleri negatif çıkmıştır” denildi.

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