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  • 13 Ocak 2020 Pazartesi 08:02
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  • 13 Ocak 2020 Pazartesi 08:02

Fatih Terim Arda konusunu yeniden gündeme getirecek

Fatih Terim Arda konusunu yeniden gündeme getirecek

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Başkan Mustafa Cengiz, “Gündemimizde yok” dedi ancak Fatih Terim’in sözleri hâlâ akıllarda. Üstelik bu kez sol tarafta oyuncuya da ihtiyaç var. Henry Onyekuru sıtma hastalığı nedeniyle 1 ay yok, Babel satıldı. İmparator’un önümüzdeki günlerde yönetimden Arda Turan’ı isteyeceği öğrenildi.

Galatasaray’da Arda Turan defteri kapanmıyor... Türk Telekom Stadı’ndaki Başakşehir maçından önce Fatih Terim’in elini öpen ve geri dönüş fitilini ateşleyen tecrübeli futbolcu, 31 Ocak’a kadar yuvaya dönebilir. Her ne kadar Başkan Mustafa Cengiz, “Gündemimizde yok, olmayacak da. Biz oyuncuların geçmişine değil, geleceğine yatırım yapacağız” dese de, teknik direktör Fatih Terim’in onunla ilgili sözleri hâlâ akıllarda. İlk olarak, “Arda önemli bir oyuncu. Galatasaray için önemli bir figürdü. Nasıl olur bilmiyorum. Ancak Arda, futbolu Galatasaray’da mı bırakmalı? derseniz, oyum evet olur. Arda Turan iyi bir Galatasaraylı” sözlerini sarfeden Terim, Başkan’ın açıklamalarına rağmen yine kapıyı kapatmamıştı. İmparator, “Başkanımız öyle takdir etmiş ama ben o cümleyi kurmam. Sonuçta Galatasaray’a hizmet etmiş bir oyuncu. Zaman her şeyin ilacıdır” demişti.

 

ARDA HABER BEKLİYOR

Yaşanan son gelişmeler ise Arda Turan’ın yolunu iyice açtı. Öyle ki yeni transfer Onyekuru sıtma hastalığı nedeniyle yaklaşık 1 ay yok. Üstelik Babel de satıldı. İmparator’un önümüzdeki günlerde yönetimden Arda Turan’ı isteyeceği ve Onyekuru döndükten sonra da eski öğrencisini form durumuna görev forvet arkasında görevlendirmeyi düşündüğü öğrenildi. Başakşehir ile sözleşmesini fesheden Arda ise gerekirse boş mukaveleye imza atmaya hazır.

(Fanatik)

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