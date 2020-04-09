Fatih Terim aradığı sağ beki buldu: Aurelio Buta

Mariano ile yollarını ayırması beklenen Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Teknik direktör Fatih Terim, Brezilyalı yıldızın yerine Antwerp'te forma giyen Aurelio Buta'yı düşünüyor.

Galatasaray'da Mariano önümüzdeki sezon büyük ihtimalle olmayacak. Linnes ile Galatasaray'ın birinci sağ beki olacak kalitede değil. Fatih Terim'in bu veriler ışığında karantina günlerinde sağ bek transferi üzerine de çalışmalar yaptığı bildirildi.



Terim'in WyScout üzerinden izleyip beğendiği sağ bekin ise Belçika'nın Antwerp takımında forma giyen Aurelio Buta olduğu belirtildi. Başarılı bir sezon geçiren Buta'nın 28 maçta 2 gol ve 6 asistle oynamasının yanı sıra sağ kanadın her bölgesinde oynayabilmesi de Terim'in dikkatini çekmiş durumda.

Royal Antwerp ile bir yıl daha anlaşması bulunan 23 yaşındaki Buta için Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde görüşmelere başlayacağı ifade edildi.

MARIANO HARİKA BİR OYUNCU

Atletico MG Sportif Direktörü Mattos, Galatasaray'dan ayrılmaya hazırlanan Mariano'nun transferi hakkında konuştu. Tecrübeli oyuncuyla anılmalarıyla ilgili olarak, "Mariano'yu hepimiz biliyoruz. Harika bir oyuncu. Ancak finansal geleceğimizin ne olacağını bilemediğimiz bir ortamda onun için bir teklif hazırlamak zor" dedi.

(Takvim)