Fatih Terim aradığı sağ beki buldu: Aurelio Buta

Galatasaray'da Mariano önümüzdeki sezon büyük ihtimalle olmayacak. Linnes ile Galatasaray'ın birinci sağ beki olacak kalitede değil. Fatih Terim'in bu veriler ışığında karantina günlerinde sağ bek transferi üzerine de çalışmalar yaptığı bildirildi.
Terim'in WyScout üzerinden izleyip beğendiği sağ bekin ise Belçika'nın Antwerp takımında forma giyen Aurelio Buta olduğu belirtildi. Başarılı bir sezon geçiren Buta'nın 28 maçta 2 gol ve 6 asistle oynamasının yanı sıra sağ kanadın her bölgesinde oynayabilmesi de Terim'in dikkatini çekmiş durumda.
Royal Antwerp ile bir yıl daha anlaşması bulunan 23 yaşındaki Buta için Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde görüşmelere başlayacağı ifade edildi.
MARIANO HARİKA BİR OYUNCU
Atletico MG Sportif Direktörü Mattos, Galatasaray'dan ayrılmaya hazırlanan Mariano'nun transferi hakkında konuştu. Tecrübeli oyuncuyla anılmalarıyla ilgili olarak, "Mariano'yu hepimiz biliyoruz. Harika bir oyuncu. Ancak finansal geleceğimizin ne olacağını bilemediğimiz bir ortamda onun için bir teklif hazırlamak zor" dedi.
(Takvim)
Mariano ile yollarını ayırması beklenen Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Teknik direktör Fatih Terim, Brezilyalı yıldızın yerine Antwerp'te forma giyen Aurelio Buta'yı düşünüyor.
Fenerbahçe, Sevilla'nın Monaco'dan 25 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı ancak beklentilerin çok altında kalan sağ kanat Rony Lopes'i transfer etmek istiyor. Kanarya'nın B planı ise Samu Castillejo.
Kolombiya'da Galatasaray'ın maçlarını veren kanalın sorumlusu Jaime Para'dan müthiş iddia: “Eğer Galatasaray Yönetimi Falcao'nun ücretinde indirim yapmak konusunda ısrarcı olmazsa, kesin olarak Cim-Bom'da devam eder. Çünkü Arap ülkelerinden gelen teklifleri kabul etmedi. Ama Galatasaray'ın ücrette indirim teklifini de kabul etmiyor”
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Fransa Ligue 1 takımlarından Saint Etienne'de top koşturan sol bek oyuncusu Miguel Trauco, önemli açıklamalarda bulundu. 27 yaşındaki Perulu futbolcu, Beşiktaş ile transfer görüşmeleri yaptıklarını ancak olumsuz sonuçlandığını açıkladı.
Galatasaray, Covid-19 döneminde yaptığı bağışla elini taşın altına koyarken bir katkıya daha imza atmak istiyor. Sarı-kırmızılı yönetimin Mecidiyeköy'de boş durumdaki oteli ihtiyaç olması durumunda Sağlık Bakanlığı'nın emrine vereceği bildirildi.
Moldova Milli Takımı'nın hocası Engin Fırat AKŞAM'a çok özel açıklamalar yaptı: “Zaten bir çok yerden teklifler alıyorum. Ama sonuçta Moldova ile sözleşmem var ve beni isteyenin onlarla görüşmesi lazım. Fenerbahçe'yi soruyorsanız, tabii ki ilgimi çeker. Ancak resmi bir teklif yok.”