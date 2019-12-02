Fatih Terim, Alberto Bartali'ye sahip çıktı

Galatasaray'da son dakikada yenen goller, sakatlıklar ve maç içerisinde yaşanan yorgunluklar sonrası gözlerin kondisyoner Alberto Bartali'ye çevrildiği iddia edilmiş ve İtalyan antrenörün hedef haline geldiği konuşulmuştu.

Galatasaray'ın geçen devre arasında İtalya Serie C ekiplerinden Catania'dan teknik kadroya dahil ettiği kondisyoner Alberto Bartali hazırlık döneminde övgü yağmuruna tutuluyordu. Teknil direktör Fatih Terim ise yardımcısına sahip çıktı.

Fatih Terim Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "60'tan sonra G.Saray gitmiyor, gidemiyor, fiziğe mi

bakmak lazım? Alberto'yu mu kontrol etmek lazım, bunlar bitti herhalde" sözlerini kullanarak Bartali ile devame dileceğini ve güvendiğini kaydetti.

(Sporx)