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aksam.com.tr
  • 20 Ekim 2020 Salı 07:40
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Fatih Terim Alanyasporlu Davidson ile gerginlik yaşadı

Fatih Terim Alanyasporlu Davidson ile gerginlik yaşadı

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Galatasaray-Alanyaspor maçında Fatih Terim ile Davidson Pereira arasındaki gerginlik sonradan tatlıya bağlandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Davidson Pereira arasında gerginlik yaşandı.

Müsabakanın 30. dakikasında Galatasaray yedek kulübesinin önünde top taca çıktı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, taç atışının sarı-kırmızılı takımın kullanacağını işaret etti. Pozisyonun içindeki Davidson'un yoğun itirazları üzerine Fatih Terim de oyuncuya tepki gösterdi.

İkili arasındaki kısa süreli sözlü tartışma Davidson'un Terim'in yanına gitmesiyle tatlıya bağlandı.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 5. haftasında 2-1 kaybettikleri Aytemiz Alanyaspor maçında emeklerinin boşa gittiğini söyledi.

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