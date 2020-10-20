Fatih Terim Alanyasporlu Davidson ile gerginlik yaşadı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Davidson Pereira arasında gerginlik yaşandı.
Müsabakanın 30. dakikasında Galatasaray yedek kulübesinin önünde top taca çıktı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, taç atışının sarı-kırmızılı takımın kullanacağını işaret etti. Pozisyonun içindeki Davidson'un yoğun itirazları üzerine Fatih Terim de oyuncuya tepki gösterdi.
İkili arasındaki kısa süreli sözlü tartışma Davidson'un Terim'in yanına gitmesiyle tatlıya bağlandı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 5. haftasında 2-1 kaybettikleri Aytemiz Alanyaspor maçında emeklerinin boşa gittiğini söyledi.
Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ile sahasında oynadığı maçlarda ilk kez mağlup oldu.
Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu Galatasaray'ı 2-1 yenen Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, galibiyeti hak ettiklerini söyledi.
Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'da kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, kendileri adına kazançlı bir hafta olduğunu söyledi.
Aytemiz Alanyaspor'un başarılı orta sahası Salih Uçan, Galatasaray'ı 2-1 devirdikleri maçın ardından konuştu.
Süper Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Konuk Yukatel Denizlispor, ilk yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.