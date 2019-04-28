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  3. Fatih Terim, '8 de kapanır 18 de' tespitinde haklı çıktı

Fatih Terim, '8 de kapanır 18 de' tespitinde haklı çıktı

Fatih Terim, '8 de kapanır 18 de' tespitinde haklı çıktı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in Erzurum deplasmanında 2 puan kaybedip zirvenin 8 puan gerisine düşmelerini, “8 de kapanır, 18 de. Yeter ki biz kazanalım” şeklinde değerlendirmişti.

1-1 biten maçın üzerinde 5 hafta geçti ve Cim Bom yarın Atiker Konyaspor deplasmanından 3 puanla dönmesi halinde lider Medipol Başakşehir’le puanlar eşitlenecek. Sarı-Kırmızılı camiada zorlu randevu öncesi Terim’e ve futbolculara olan güven iyice artmış durumda.

MATEMATİK SÖYLÜYOR

BU güvenin farkında olan Fatih Terim taraftara mahcup olmak istemiyor. Florya’da motivasyon turları düzenleyen tecrübeli çalıştırıcı, “G.Saray bitti demeden lig yarışı bitmez. 8 puan farklar kapanır hatta biz 8 puan önde şampiyon olabiliriz. Matematik bunu söylüyorsa olmaz diye bir şey yok. Çıkıp aslanlar gibi oynarsak, bizden zafer beklenen milyonlarca G.Saray taraftarına layık olursak her şey mümkün. Artık her maç zor ama biz de G.Saray’ız” ifadelerini kullandı.

BADOU NDiAYE’YE ÖZEL GÖREV

CİM BOM, Atiker Konyaspor maçının son taktik provasını Florya’da gerçekleştirdi. Rakibin 10 haftadır maç kazanamadığını oyuncularına hatırlayan Terim, Erzurum’da yapılan hataların tekrarlanmamasını istedi. Onyekuru’nun yüksek form grafiğinden memnun olan Sarı-Kırmızılı teknik heyet, ideal 11’de değişikliğe gitmeyi düşünmüyor. Feghouli, Belhanda ve Onyekuru’nun yanı sıra Ndiaye’ye de özel görevler verildiği ve golün gecikmesi halinde panik yapılmaması istendiği öğrenildi.

(Güneş)

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