Fatih Terim: 50 bin kişi ile orası kolay değil

İşte Fatih Terim'in açıklamaları:

"Muhakkak ki kazanmak isterdik. Keyifli bir maç oldu. Gün geçtikçe daha iyi olacağımız sinyalini verdi takım. Birbirleriyle ikinci maçları. Zaman zaman maç gitti, zaman zaman geldi. 60'dan sonra fizik olarak sahada kalmamız beni sevindirdi. O bölümde bir hayli etkin olduk. Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda kaybetmemek önemli. Rakibimizle kendi evimizde oynayacağız. Her geçen gün daha iyi olacağız."

"50 BİN SEYİRCİYLE BERABER KOLAY DEĞİL"

"Seyircimizle beraber, orada (Türk Telekom Stadyumu) çok önemli işlere imza attık. Tabii ki Şampiyonlar Ligi seviyesine göre oynamaya çalışacağız. Milyarlık bütçelerle iki takım gelecek. İlginç olacağını söylüyorum bu grubun. İlginç olması için bizim de bir şeyler üretmemiz lazım. Favori olarak kağıt üstünde bir şeyler söyleyebiliriz ama 50 bin seyirciyle beraber orası kolay değil. Zevkli maçlar oynayacağız."

ALİ KOÇ'A AĞIR YANIT

Maç öncesi kendisini 'Sicili bozuk' sözleriyle eleştiren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yanıt veren Fatih Terim, "Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda, burada olmayanlarla ilgili konuşmayalım isterseniz.... Sicilin micilin, parayla, nüfusla, reklamla doldurulamadığı yerdeyiz çünkü. Kimin ne dediğine, dönünce bakacağız. Değerse, cevabını vereceğiz. Her zamanki gibi" diyerek tartışmaya farklı bir boyut kazandırdı.