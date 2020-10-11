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aksam.com.tr
  • 11 Ekim 2020 Pazar 19:42
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Fatih Terim 5. yıldız ateşini yaktı

Fatih Terim 5. yıldız ateşini yaktı

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, odasının duvarında yer alan 5 yıldızlı Galatasaray arması verdiği röportajda dikkatlerden kaçmadı.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in beIN Sports'a verdiği röportajda odasındaki bir detay dikkatleri çekti.

Sporx'in haberine göre, deneyimli hoca, Florya'daki çalışma odasının duvarına 5. yıldızı da taktırdı ve şampiyonluklar işlenmeye başladı.

22 şampiyonluğu ve 4 yıldızı olan Galatasaray'da, duvardaki 5. yıldızın da 2 köşesinin içi dolduruldu.

Fatih Terim, Galatasaray'ın 22 şampiyonluğunun 8'inde teknik direktör olarak görev başındaydı.

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