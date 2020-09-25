Fatih Terim 5-3 Erol Bulut

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, bugüne kadar 9 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda Terim'in 5-3 üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, pazar günü Türk Telekom Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut da ilk kez derbide rakip olacak.



İki teknik adam ilk defa 12 Mayıs 2018’de Süper Lig’de oynanan Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçında karşılaştı. Mücadeleyi Aslan, 2-0 kazandı.

Fatih Terim ile Erol Bulut bugüne kadar 9 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda Terim Galatasaray’ın başındayken, Bulut da Yeni Malatyaspor ve Alanyaspor’u çalıştırıyordu. Söz konusu maçlarda Terim’in öğrencileri 5 kez sahadan galip ayrılırken, Bulut’un talebeleri ise 3 defa kazandı. 1 müsabaka ise berabere sona erdi. Fatih Terim’in takımı 15 gol atarken, Erol Bulut’un ekipleri ise 11 kez rakip fileleri havalandırdı.

FATİH TERİM İLE EROL BULUT ARASINDA OYNANAN MAÇLAR ŞÖYLE:



08.07.2020 Alanyaspor (Erol Bulut): 4 - Galatasaray (Fatih Terim): 1 (Süper Lig)

12.02.2020 Galatasaray (Fatih Terim): 3 - Alanyaspor (Erol Bulut): 1 (Türkiye Kupası)

05.02.2020 Alanyaspor (Erol Bulut): 2 - Galatasaray (Fatih Terim): 0 (Türkiye Kupası)

07.12.2019 Galatasaray (Fatih Terim): 1 - Alanyaspor (Erol Bulut): 0 (Süper Lig)

25.04.2019 Yeni Malatyaspor (Erol Bulut): 2 - Galatasaray (Fatih Terim): 5 (Türkiye Kupası)

06.04.2019 Galatasaray (Fatih Terim): 3 - Yeni Malatyaspor (Erol Bulut): 0 (Süper Lig)

02.04.2019 Galatasaray (Fatih Terim): 0 - Yeni Malatyaspor (Erol Bulut): 0 (Türkiye Kupası)

28.10.2018 Yeni Malatyaspor (Erol Bulut): 2 - Galatasaray (Fatih Terim): 0 (Süper Lig)

12.05.2018 Galatasaray (Fatih Terim): 2 - Yeni Malatyaspor (Erol Bulut): 0 (Süper Lig)