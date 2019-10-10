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  3. Fatih Terim; Belhanda, Feghouli ve Mariano'yu gözden çıkardı: İyi teklif gelirse satın

Fatih Terim; Belhanda, Feghouli ve Mariano'yu gözden çıkardı: İyi teklif gelirse satın

Fatih Terim; Belhanda, Feghouli ve Mariano'yu gözden çıkardı: İyi teklif gelirse satın

Gençlerbirliği beraberliğinin ardından ‘ocak ayını bekleyin’ diyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, devre arasında flaş hamlelere hazırlanıyor. Tecrübeli teknik adam; Belhanda, Feghouli ve Mariano’yu gözden çıkardı. Sarı-Kırmızılılar iyi bir teklif alması halinde bu 3 futbolcuyu birden gönderecek.

Üst üste aldığı kötü sonuçlarla taraftarlarını kahreden Galatasaray'da 3. operasyon kapıda. G.Birliği maçından sonra "Ocak'ı bekleyin" diyen teknik direktör Fatih Terim devre arasında flaş hamlelere hazırlanıyor. Tecrübeli hoca takımın yıldız isimlerini gözden çıkardı.

ÇOK ÖNEMLİ İSİMLER GİTTİ

Geçen sezon Gomis, Serdar Aziz, Rodrigues ve Maicon gibi önemli isimlerle yollarını ayıran Terim bu sezon başı da da Fernando ve Badou Ndiaye'nin gidişine onay verdi.

BEKLENENİ VEREMEDİLER

Başarılı hoca büyük değişimi Ocak ayında da sürdürecek. Alınan bilgilere göre, bekleneni veremeyen Belhanda, Feghouli ve Mariano topun ağızında.

YENİ YILDIZLAR ALINACAK

Fatih Terim bu üç isimden elde edilecek gelirle, scout ekibiyle birlikte belirlenen transferleri takıma monte etmeyi planlıyor. Gönderilecek isim sayısının artabileceği de öğrenildi.

GÖZDEN DÜŞTÜ

Bu sezon Galatasaray formasıyla 7 maçta görev yapan Belhanda, etkisiz futbolu nedeniyle teknik heyetin gözünden düştü.

(Takvim)

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