Fatih Terim 13 futbolcu arasından ilk 11 belirleyecek

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sakatlık ve koronavirüs vakaları yüzünden ilk 11'i bulmakta çok zorlanıyor.

Tecrübeli hocanın bu sezon forma verdiği isimlerden sadece Fatih, Linnes, Marcao, Ryan Donk, Saracchi, Emre Taşdemir, Taylan, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Feghouli, Oğulcan ve Diagne sağlam durumda. Fatih Terim şu anda bu 13 futbolcu arasından bir 11 çıkarmak için uğraş veriyor.



Yaşanan gelişmeler başarılı teknik adamın moralini fazlasıyla bozmuş durumda. Ancak Terim yine de takımını kritik Kayseri maçına hazırlamak için büyük bir çaba harcıyor.