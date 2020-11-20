Fatih Terim 13 futbolcu arasından ilk 11 belirleyecek

Tecrübeli hocanın bu sezon forma verdiği isimlerden sadece Fatih, Linnes, Marcao, Ryan Donk, Saracchi, Emre Taşdemir, Taylan, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Feghouli, Oğulcan ve Diagne sağlam durumda. Fatih Terim şu anda bu 13 futbolcu arasından bir 11 çıkarmak için uğraş veriyor.
Yaşanan gelişmeler başarılı teknik adamın moralini fazlasıyla bozmuş durumda. Ancak Terim yine de takımını kritik Kayseri maçına hazırlamak için büyük bir çaba harcıyor.
Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, geçtiğimiz gün menajerinin ‘Devre arasında Beşiktaş'a dönmek istiyor' dediği Dusko Tosic'le ilgili açıklama yaptı. Torunoğulları, eski stoperleri için ‘Gündemimizde yok' dedi.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ülkemizde daha önce Fenerbahçe ve Bursaspor formaları giyen Miroslav Stoch için görüşmelere başladı.
Bankalar Birliği anlaşmasını revize etmek için göreve geldiği günden bu yana görüşmelerini sürdüren Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi sona yaklaştı. Siyah-beyazlılarda hedef, yılbaşından önce imzaları atmak.
Alp Yalman, “Zamanından önce yapılacak olan bir seçimi doğru bulmuyorum. Görevde olan yönetimlerin ibra edilmeden önce seçim yapılması doğru ve mantıklı değil” dedi.
Sadece Hakan Çalhanoğlu'nun piyasa değerinin yarısına eşit olan 17.6 milyon euroluk Macarlar, 197 milyon euroluk yıldızlarımıza ‘Takım ruhu ve dayanışmanın' ne olduğunu gösterdi. Grupta mali değerlerin tam dersi bir tablo oluştu.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sakatlık ve koronavirüs vakaları yüzünden ilk 11'i bulmakta çok zorlanıyor.