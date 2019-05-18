Fatih Öztürk'ten Galatasaray ve transfer açıklaması

Spor Toto Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Akhisarspor'da kaleci Fatih Öztürk'ün adı Galatasaray'la anılıyor. Başarılı kaleci, Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'e konuyla ilgili, "Galatasaray'la adımın anılması mutluluk verici... Sezon sonu Akhisar'la kontratım bitiyor. Her şeyin hayırlısı diyelim" açıklamasını yaptı.

Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile oynadıkları maçı da değerlendiren Öztürk, "Kupa törenine çıkmama nedenimiz Galatasaray'a karşı bir şey değil. Federasyona ve hakemlere karşı sezon boyunca yapılanlardan dolayı tepki göstermek için çıkmadık. Koridorda bekledik ve tebrik ettik zaten onları... Hatta Fatih hoca da 'Size yakışan da buydu' dedi" diye konuştu.

Fatih Öztürk, son olarak ligden düşmelerini, "Süper Kupa, Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi maçlarına çıktık. Eylül'den Aralık ayına kadar bu takım toplam 25 maç oynadı. 1 tane Seleznyov'la 2 tane stoperle o yola çıkamazsınız" sözleriyle yorumladı.

(Habertürk)