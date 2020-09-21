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aksam.com.tr
  • 21 Eylül 2020 Pazartesi 00:11
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Fatih Öztürk: 'Luyindama ve Marcao'yla birbirimize alışıyoruz'

Fatih Öztürk: 'Luyindama ve Marcao'yla birbirimize alışıyoruz'

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Galatasaray'ın tecrübeli eldiveni Fatih Öztürk, 2-0 biten Medipol Başakşehir maçının ardından konuştu

Galatasaray'ın Başakşehir'i 2-0 yendiği maçta başarılı kurtarışlarıyla dikkat çeken Fatih Öztürk maçı değerlendirdi.

Herkesin sahada savaştığını dile getiren Fatih, "Gole kapattıysam kalemi doğru işler yapmışımdır, iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Umarım kalemizi gole kapatmaya devam ederiz. İyi mücadele ediyoruz, savaşıyoruz ve elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Takım içerisindeki uyum hakkında da konuşan Fatih, "Luyindama, Marcao ile yeni yeni alışıyoruz ama dil sorunumuz yok, saha içerisinde de iyiyiz. Şu anda sorunsuz devam ediyoruz, sorun olmayacak." şeklinde konuştu.

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