Fatih Öztürk: 'Luyindama ve Marcao'yla birbirimize alışıyoruz'

Galatasaray'ın Başakşehir'i 2-0 yendiği maçta başarılı kurtarışlarıyla dikkat çeken Fatih Öztürk maçı değerlendirdi.
Herkesin sahada savaştığını dile getiren Fatih, "Gole kapattıysam kalemi doğru işler yapmışımdır, iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Umarım kalemizi gole kapatmaya devam ederiz. İyi mücadele ediyoruz, savaşıyoruz ve elimizden geleni yapıyoruz." dedi.
Takım içerisindeki uyum hakkında da konuşan Fatih, "Luyindama, Marcao ile yeni yeni alışıyoruz ama dil sorunumuz yok, saha içerisinde de iyiyiz. Şu anda sorunsuz devam ediyoruz, sorun olmayacak." şeklinde konuştu.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, “Galatasaray'da transfer bitmez. Ama bazı hesaplarımız var. Taraftarımızın bunları iyi bilmesi lazım. Çok ince hesap ediyoruz, çok titiz davranıyoruz” dedi.
Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, Medipol Başakşehir maçında attığı golle Süper Lig'deki gol sayısını 3'e çıkardı.
Ünlü yorumcu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ettiği maçı yorumladı. Galatasaray'ın oyunundan övgüyle bahseden Dilmen, "Galatasaray potansiyeli yüksek takıma karşı iyi futbol oynadı. Onun için de çok değerli bir galibiyet elde etti. Galatasaray herhalde ligin yarısını kazanacaktır. Şampiyon da olabilir tabi, şampiyonluğa da oynayacaktır." dedi.
Abdullah Avcı, Galatasaray'ın Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ettiği maçta gösterdiği performansla parmak ısırtan Arda Turan için övgü dolu sözler kullandı.
Süper Lig'in 2. haftasında Medipol Başakşehir ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği maçın ilk yarısını yorumlayan eski hakem Erman Toroğlu mücadeleyi değerlendirdi. Toroğlu katıldığı canlı yayında, 'Luyindama ile Marcao, bence şu anda Türkiye'deki en iyi ikili. Anlaşan iki stoper, gittikçe de anlaşıyorlar' diye konuştu.
Galatasaray kaptanı Arda Turan'dan, 2-0'lık Başakşehir galibiyetinin ardından son günlerinde formda ismi Taylan Antalyalı'ya Xavi övgüsü.