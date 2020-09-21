Fatih Öztürk: 'Luyindama ve Marcao'yla birbirimize alışıyoruz'

SPOR GÜNDEMİ

Albayrak: ‘Galatasaray'da transfer bitmez‘ Albayrak: ‘Galatasaray'da transfer bitmez‘ Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, “Galatasaray'da transfer bitmez. Ama bazı hesaplarımız var. Taraftarımızın bunları iyi bilmesi lazım. Çok ince hesap ediyoruz, çok titiz davranıyoruz” dedi.

Radamel Falcao, gollerine devam ediyor Radamel Falcao, gollerine devam ediyor Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, Medipol Başakşehir maçında attığı golle Süper Lig'deki gol sayısını 3'e çıkardı.

Dilmen: ‘Galatasaray şampiyonluğa oynayacaktır‘ Dilmen: ‘Galatasaray şampiyonluğa oynayacaktır‘ Ünlü yorumcu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ettiği maçı yorumladı. Galatasaray'ın oyunundan övgüyle bahseden Dilmen, "Galatasaray potansiyeli yüksek takıma karşı iyi futbol oynadı. Onun için de çok değerli bir galibiyet elde etti. Galatasaray herhalde ligin yarısını kazanacaktır. Şampiyon da olabilir tabi, şampiyonluğa da oynayacaktır." dedi.

Avcı'dan Arda'ya övgü: ‘Sahadaki teknik direktör‘ Avcı'dan Arda'ya övgü: ‘Sahadaki teknik direktör‘ Abdullah Avcı, Galatasaray'ın Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ettiği maçta gösterdiği performansla parmak ısırtan Arda Turan için övgü dolu sözler kullandı.

Toroğlu: 'Luyindama ve Marcao Türkiye'nin en iyi ikilisi' Toroğlu: 'Luyindama ve Marcao Türkiye'nin en iyi ikilisi' Süper Lig'in 2. haftasında Medipol Başakşehir ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği maçın ilk yarısını yorumlayan eski hakem Erman Toroğlu mücadeleyi değerlendirdi. Toroğlu katıldığı canlı yayında, 'Luyindama ile Marcao, bence şu anda Türkiye'deki en iyi ikili. Anlaşan iki stoper, gittikçe de anlaşıyorlar' diye konuştu.