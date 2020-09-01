  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 01 Eylül 2020 Salı 14:04
  • |
  • Son Güncelleme:

Fatih Mert: 3 futbolcudan dolayı transfer yasağımız devam ediyor

Fatih Mert: 3 futbolcudan dolayı transfer yasağımız devam ediyor

Paylaş

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, “Bu sene ligin ilk haftası itibariyle iyi ve yeni bir kadro ile sahaya çıkmak istiyoruz. Eski kötü günleri tekrar yaşamak istemiyoruz” dedi.

Ankara’da düzenlenen TFF Olağan Genel Kurulu’nun ardından açıklamalarda bulunan ve 3 futbolcunun alacakları sebebiyle transfer yasağının devam ettiğini belirten MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, “Maalesef Ankaragücü olarak bu sezon da transfer yasağı ile uğraşıyoruz. 3 tane futbolcudan dolayı transfer yasağımız devam ediyor. Bu futbolcularla görüşmelerimiz sürüyor. Maalesef muhataplarımızdan beklediğimiz indirimi alamıyoruz. Onların istedikleri rakamları da maalesef biz karşılayacak durumda değiliz. Zaten bu 3 futbolcuya ödeyeceğimiz rakamlar bu sezon Süper Lig’de kalmanın karşılığı olan paranın neredeyse yüzde 70’ini kapsıyor. Tabi taraftarımız da haklı olarak bir an önce lige yeni futbolcularla başlamak istiyor. Elimizden gelen mücadeleyi yapıyoruz. Bu futbolcuların avukatları ile yarın bir görüşmemiz olacak. İnşallah yarınki görüşmelerden bir sonuç elde ederiz diye ümit ediyorum” şeklinde konuştu.

Eski kötü günleri tekrar yaşamak istemediklerini belirten Başkan Mert, “Biz Ankaragücü’nün transfer yapması yönünde planlarımızı yapıyoruz. Sponsorluk görüşmelerimiz var, kredi görüşmelerimiz var. Bunlar belli bir aşamaya geldi. Bu cuma günü belli bir noktaya ulaşacak. Bizim bütün amacımız ligin ilk haftasına yeni kadroyu çıkarmak ama yetiştirebilir miyiz, bunun için uğraşıyoruz. Tabi sabırsızlanıyor insanlar ama biliyorsunuz bu kadar kolay olmuyor. Bankalar kredi verirken bir sürü kriterleri var. Biz şu an bunu oluşturmaya çalışıyoruz. Amacımız bu sene ligin ilk haftası itibariyle iyi ve yeni bir kadro ile sahaya çıkmak istiyoruz. Eski kötü günleri tekrar yaşamak istemiyoruz” diyerek açıklamasını sonlandırdı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin rakipleri belli oldu
Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin rakipleri belli oldu

Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin rakipleri belli oldu

Başkan Gümüşdağ teklifi açıkladı: Sevilla...
Başkan Gümüşdağ teklifi açıkladı: Sevilla...

Başkan Gümüşdağ teklifi açıkladı: Sevilla...

Nihat Özdemir'den 'harcama limiti' açıklaması
Nihat Özdemir'den 'harcama limiti' açıklaması

Nihat Özdemir'den 'harcama limiti' açıklaması

Vural Ak'tan Formula 1 müjdesi! Seyircili düzenlenecek

SPOR GÜNDEMİ

Beşiktaş sonunda golcüsüne kavuşuyor
Beşiktaş sonunda golcüsüne kavuşuyor

Beşiktaş sonunda golcüsüne kavuşuyor

PAOK maçından sonra transfer için hızlı hareket eden siyah-beyazlılar, Trabzonspor karşılaşmasına kadar forvet ve sağ bekteki boşluğu doldurmak istiyor. Kara Kartal taraftarını heyecanlandıracak golcü yıldız Aboubakar ile büyük ölçüde anlaştı.

Yönetim beceremedi, Terim ipleri eline aldı: Verin bize tekrar parlatalım
Yönetim beceremedi, Terim ipleri eline aldı: Verin bize tekrar parlatalım

Yönetim beceremedi, Terim ipleri eline aldı: Verin bize tekrar parlatalım

Mario Lemina ve Jean Michael Seri transferlerinden umduğu sonucu alamayan Galatasaray'da orta sahaya takviye çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in eski takımı Fiorentina'da forma giyen Marco Benassi için devreye girdi. İtalyan ekibiyle arası çok iyi olan Terim, transfer için bizzat devreye girdi. 25 yaşındaki futbolcunun da tecrübeli hocayla çalışmayı çok istediği belirtiliyor.

Futbol federasyonu ibra edildi
Futbol federasyonu ibra edildi

Futbol federasyonu ibra edildi

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve TFF yönetim kurulu ibra edildi.

Başkan, Gökhan Töre transferini açıkladı
Başkan, Gökhan Töre transferini açıkladı

Başkan, Gökhan Töre transferini açıkladı

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Gökhan Töre'nin Beşiktaş'a transferiyle ilgili konuştu. ‘Bu transferin kesinlikle bir bonservis bedeli olacak' diyen Gevrek, “Bunu Beşiktaş mı öder, Gökhan mı öder bilemiyorum. Menajerine bunu ilettik. Her gitmek isteyen gidemez. Bedeli ne olursa olsun öderiz. Mevcut alacaklarını da öderiz. Bedel almadan yollamayız” ifadelerini kullandı.

Divan Kurulları hemfikir: Dört büyükler satılamaz
Divan Kurulları hemfikir: Dört büyükler satılamaz

Divan Kurulları hemfikir: Dört büyükler satılamaz

Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş, yabancı ortağa karşı. Göztepe'nin İsviçreli bir yatırım şirketi ile ortaklık anlaşmasında sona gelmesi toplam 12 milyar TL borcu olan 4 büyüğün böyle bir anlaşmaya imza atıp atmayacağı sorularını akıllara getirdi. Kulüplerin Divan Kurulu yetkilileri böyle bir satışı imkansız olarak yorumladı.

Beşiktaş'tan Linnes'e: 'Bonservisini al gel'
Beşiktaş'tan Linnes'e: 'Bonservisini al gel'

Beşiktaş'tan Linnes'e: 'Bonservisini al gel'

Beşiktaş, sağ bek transferi için çok önemli iki isimle görüşmelerini sürdürüyor. Roma'nın sağ bek Santon'dan bonservis istemesi, Beşiktaş'ı alternatiflere yönlendirdi. Nazım Sangare'ye takas önerisi yapıldı. Linnes'e de “Bonservisini al gel, biz anlaşırız” garantisi verildi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.