Fatih Mert: 3 futbolcudan dolayı transfer yasağımız devam ediyor

Ankara’da düzenlenen TFF Olağan Genel Kurulu’nun ardından açıklamalarda bulunan ve 3 futbolcunun alacakları sebebiyle transfer yasağının devam ettiğini belirten MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, “Maalesef Ankaragücü olarak bu sezon da transfer yasağı ile uğraşıyoruz. 3 tane futbolcudan dolayı transfer yasağımız devam ediyor. Bu futbolcularla görüşmelerimiz sürüyor. Maalesef muhataplarımızdan beklediğimiz indirimi alamıyoruz. Onların istedikleri rakamları da maalesef biz karşılayacak durumda değiliz. Zaten bu 3 futbolcuya ödeyeceğimiz rakamlar bu sezon Süper Lig’de kalmanın karşılığı olan paranın neredeyse yüzde 70’ini kapsıyor. Tabi taraftarımız da haklı olarak bir an önce lige yeni futbolcularla başlamak istiyor. Elimizden gelen mücadeleyi yapıyoruz. Bu futbolcuların avukatları ile yarın bir görüşmemiz olacak. İnşallah yarınki görüşmelerden bir sonuç elde ederiz diye ümit ediyorum” şeklinde konuştu.
Eski kötü günleri tekrar yaşamak istemediklerini belirten Başkan Mert, “Biz Ankaragücü’nün transfer yapması yönünde planlarımızı yapıyoruz. Sponsorluk görüşmelerimiz var, kredi görüşmelerimiz var. Bunlar belli bir aşamaya geldi. Bu cuma günü belli bir noktaya ulaşacak. Bizim bütün amacımız ligin ilk haftasına yeni kadroyu çıkarmak ama yetiştirebilir miyiz, bunun için uğraşıyoruz. Tabi sabırsızlanıyor insanlar ama biliyorsunuz bu kadar kolay olmuyor. Bankalar kredi verirken bir sürü kriterleri var. Biz şu an bunu oluşturmaya çalışıyoruz. Amacımız bu sene ligin ilk haftası itibariyle iyi ve yeni bir kadro ile sahaya çıkmak istiyoruz. Eski kötü günleri tekrar yaşamak istemiyoruz” diyerek açıklamasını sonlandırdı.
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