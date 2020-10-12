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aksam.com.tr
  • 12 Ekim 2020 Pazartesi 13:28
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Fatih Karagümrük'ün kalecisi Bojan Saranov dizinden ameliyat geçirdi

Fatih Karagümrük'ün kalecisi Bojan Saranov dizinden ameliyat geçirdi

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Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te Sırp kaleci Bojan Saranov dizinden operasyon geçirdi.

İstanbul kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bojan Saranov, sponsorumuz Acıbadem Maslak Hastanesinde dizinden başarılı bir operasyon geçirdi. Acıbadem Hastanesine ve Prof. Dr. Mehmet Emin Erdil'e ilgi ve alakalarından ötürü teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

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