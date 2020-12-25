Fatih Karagümrük'ten manidar paylaşım: Gerçek ve yalan

Fatih Karagümrük'ün Süper Lig'de Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği maç sonrası başkan Süleyman Hurma, yaptığı açıklamalar sebebiyle 150 gün hak mahrumiyeti ve toplam 154 bin 500 TL para cezası almıştı. İstanbul ekibi konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Jean Leon Gerome'dan manidar bir alıntı yaptı.

Fatih Karagümrük’ün paylaşımı şöyle:



“9. yüzyıl efsanesine göre gerçek ve yalan bir gün buluşurlar. Yalan doğru söyler ve "Bugün hava çok güzel” der. Gerçek onun etrafına bakar ve gözlerini gökyüzüne kaldırır. Gün gerçekten çok güzeldir. Bir kuyunun önüne gelene kadar birlikte çok zaman geçirirler Yalan, doğru söyler.

"Su çok güzel, birlikte banyo yapalım!" Gerçek, bir kez daha şüpheci bir şekilde suya dokunur, su gerçekten çok güzeldir. Soyunur ve yüzmeye başlarlar. Yalan bir anda sudan çıkar, gerçeğin kıyafetlerini giyerek kaçar kayıplara karışır.

Kızgın gerçek kuyudan çıkar yalanı bulmak ve kıyafetlerini geri almak için her yere gider. Dünyada çıplak Gerçek’i görenler onu hor görmekte ve öfkeyle bakmaktadır. Zavallı gerçek kuyuya geri döner ve sonsuza dek ortadan kaybolur.

O zamandan beri Yalan, dünyanın her yerinde Gerçek gibi giyinmiş ve içimizde yaşamaktadır. Dünya ise hiçbir şekilde çıplak Gerçek’i görmek istememektedir.”