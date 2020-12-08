Fatih Karagümrük'ten Dusko Tosic bombası

Fatih Karagümrük, Guangzhou R&F ile sözleşmesini fesheden Dusko Tosic'i kadrosuna katıyor.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, ocak ayı transfer sezonunun açılmasına kısa bir süre kala harekete geçti.

Yaz transfer döneminde oldukça önemli isimleri kadrosuna katan Karagümrük, bu kez de Guangzhou'dan ayrılan Dusko Tosic'i gündemine aldı.

A Spor'un haberine göre; Karagümrük, Sırp futbolcuyla prensip anlaşmasına vardı. Tosic'in sözleşme süresi ise 1,5 yıl olarak belirlendi.

Dusko Tosic, ülkemizde daha önce Gençlerbirliği ve Beşiktaş formalarını da terletmişti.