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aksam.com.tr
  • 13 Eylül 2020 Pazar 17:14
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Fatih Karagümrük'te Lucas Biglia tamam, Badou Ndiaye yolda

Fatih Karagümrük'te Lucas Biglia tamam, Badou Ndiaye yolda

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Süper Lig'e 3-0'lık Yeni Malatyaspor galibiyetiyle başlayan Fatih Karagümrük'te başkan Süleyman Hurma, transfer gündemlerinde yer alan Lucas Biglia ve Badou Ndiaye'yle ilgili açıklamalarda bulundu. Biglia transferini yarın açıklamayı planladıklarını belirten Hurma, Ndiaye için de görüşmelerin devam ettiğini dile getirdi.

Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, takımının transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

A Spor canlı yayınında konuşan Hurma, Biglia transferini yarın açıklamayı planladıklarını söyledi.

Badou Ndiaye ve Lucas Biglia transferi için bilgi veren Süleyman Hurma, "Ndiaye henüz bitmedi, Biglia geldi. Sağlık kontrolü ve görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah yarın bir olumsuzluk olmazsa o transferi açıklayabiliriz." ifadelerini kullandı.

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