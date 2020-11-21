Fatih Karagümrük'te Brahim Darri'nin sözleşmesinin feshedildiği ortaya çıktı

Fatih Karagümrük’te milli ara sonrası Brahim Darri’nin Sivasspor maçı kadrosunda olmaması şaşkınlık yaratmıştı.
12 GÜN ÖNCE SESSİZ SEDASIZ FESHEDİLMİŞ
İstanbul ekibinin 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini 9 Kasım 2020 tarihinde feshettiği ortaya çıktı.
Galatasaray bir süredir transferi için temaslarda bulunduğu Kenan Karaman ile bir kez daha görüştü. Milli futbolcuyla her konuda anlaşma sağlandı.
ARKA PLAN
• Sarı-Kırmızılılar'ın şimdi Kenan'ın kulübü Fortuna Düsseldorf'u ikna etmesi gerekiyor.
• Düsseldorf cephesinde bu satışa sıcak bakılmıyor.
• Kenan Karaman'ın mukavelesi sezon sonunda bitiyor.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Erkek Takımı Başantrenörlüğü için Orhun Ene ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.
Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, kulüp yönetiminin almış olduğu olağanüstü seçimli genel kurul kararıyla ilgili, "İzinler alınmadan seçim tarihi ilan edildi. Şu an itibarıyla divan kuruluna gelen bir izin belgesi yok." dedi.
Fenerbahçe'nin tartışılan futbolcusu Tolga Ciğerci, adalesindeki 2. derece yırtık sebebiyle 2-3 hafta forma giyemeyecek.
Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla teknik ekibin yüzünü güldüren ve takımın en az kazanan ismi olan Taylan Antalyalı'ya Sarı-Kırmızılı yönetim en az yüzde 100 zam yapacak.
Alanyaspor'da bir profesyonel takım, bir altyapı oyuncusu ve bir personelde koronavirüs tespit edildi.