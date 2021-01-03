Fatih Karagümrük ve Beşiktaş'ın Alberto Cerri savaşı

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Fatih Karagümrük ve Beşiktaş'ın, Cagliari'de gözden düşen 24 yaşındaki İtalyan forvet Alberto Cerri'nin peşinde olduğu iddia edildi. 1.94 boyundaki golcünün Cagliari'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Süper Lig'de kendi hedefleri doğrultusunda başarılı bir sezon geçiren İstanbul ekipleri Beşiktaş ve Fatih Karagümrük, ara transfer döneminde karşı karşıyalar. The Wise Magazine'in haberine göre Beşiktaş ve Fatih Karagümrük, Cagliari'nin forveti Alberto Cerri'yi kadrolarına katmak istiyorlar.



KARAGÜMRÜK’ÜN EN BÜYÜK RAKİBİ BEŞİKTAŞ

İtalyan sitesi, özellikle Karagümrük'ün İtalya geçmişi olan Bertolacci, Borini, Biglia, Viviano, Zukanovic ve Balkovec gibi isimleri transfer etmesine dikkat çekerken bunlara bir yenisi olarak Cerri'nin eklenmek istediğini aktarıyor fakat bu transfer adına da Karagümrük'ün en büyük rakibinin Beşiktaş olduğu belirtilmekte.

Beşiktaş, hücum hattında bir opsiyon yaratmak adına Cerri'yi kadrosuna katmak istiyor. Cerri, son dönemde Cagliari'de forma şansı bulmakta zorlanıyordu.

GÖZDEN DÜŞTÜ



2019'da Juventus'tan 9 milyon Euro karşılığında Cagliari'ye transfer olan İtalyan golcü, bu sezon Serie A'da 5 maça çıkarken toplam 91 dakika süre alabildi. Zamanında İtalya alt yaş gruplarının değişilmez forveti konumundaki Cerri, 1.94 boyunda ve 24 yaşında. Cagliari'de istediği şansı bulmakta zorlanan ve değeri kısmen düşen golcü oyuncunun takımdan ayrılması bekleniyor.