Fatih Karagümrük transfer dönemine damga vurdu

Fatih Karagümrük'te gelen ve giden oyuncular şöyle;
GELENLER:
Jimmy Durmaz (Galatasaray)
Eric Lichaj (Hull City)
Lucas Biglia (Milan)
Ervin Zukanovic (SPAL)
Mevlüt Erdinç (Fenerbahçe)
Aksel Aktaş (Kayserispor)
Enzo Roco (Beşiktaş)
Jure Balkovec (Hellas Verona)
Yannis Salibur (Mallorca)
Yavuz Ulaş Genç (BB Erzurumspor)
Vato Arveladze (FC Locomotive Tbilisi)
Badou Ndiaye (Stoke City)
Emiliano Viviano (Kulüpsüz)
Aatif Chahechouhe (Kulüpsüz)
GİDENLER:
Engin Bekdemir (Çaykur Rizespor)
Çagrı Ortakaya (Sakaryaspor)
Barış Başdaş (Hannover 96)
Murat Hocaoğlu (Kahramanmaraşspor)
Yasin Çakaloğlu (Payasspor)
Innocent Emeghara (FC Winterthur)
Erdal Öztürk (Adana Demirspor)
Raheem Lawal (Kulüpsüz)
Barış Özbek (Kulüpsüz)
Bojan Saranov (Kulüpsüz)
Yalçın Ayhan (Kariyer sonu)
Gaber Dobrovoljc (Kulüpsüz)
Bülent Cevahir (Yeni Malatyaspor)
Joseph Attamah (Başakşehir)
Galatasaray, yüksek maliyeti sebebiyle birkaç yıldır elinden çıkarmak istediği Younes Belhanda'da yine istediğine ulaşamadı.
Galatasaray, sakatlığı olan Fernando Muslera'nın lisansını çıkarttı. TFF'ye son saatlerde verilecek listede bir yabancı dışarıda kalacak.
Transfer döneminde Fenerbahçe'nin gözdesi olan ve Championship'te forma giymek istemeyen Emiliano Buendia, 16 Ekim'e kadar İngiltere Premier Lig'e transfer olabilir.
Galatasaray'ın yıldız oyuncuları Belhanda ve Feghouli'nin yönetimi protesto ettiği ortaya çıktı.
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde yollarını ayırdığı sportif direktör Damien Comolli'nin izlerini büyük oranda sildi.
Yaptığı transferler rakiplerini kıskandıran Kanarya, son günde bombaları patlattı. Trabzonspor'un 1, Beşiktaş'ın 1, Galatasaray'ın ise hiç oyuncu açıklayamadığı günde Fenerbahçe tam 3 futbolcuya imza attırdı. Bu sezon 18 yeni ismi kadrosuna katan Sarı-Kanarya'nın taraftarlarına son gün hediyeleri, Perotti, Pelkas ve Ademi oldu.