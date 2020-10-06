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aksam.com.tr
  • 06 Ekim 2020 Salı 11:22
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Fatih Karagümrük transfer dönemine damga vurdu

Fatih Karagümrük transfer dönemine damga vurdu

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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük, yeni sezonda kadrosuna 14 oyuncuyu dahil etti. İstanbul ekibi, 14 futbolcuyla da yollarını ayırdı.

Fatih Karagümrük'te gelen ve giden oyuncular şöyle;

GELENLER:

Jimmy Durmaz (Galatasaray)

Eric Lichaj (Hull City)

Lucas Biglia (Milan)

Ervin Zukanovic (SPAL)

Mevlüt Erdinç (Fenerbahçe)

Aksel Aktaş (Kayserispor)

Enzo Roco (Beşiktaş)

Jure Balkovec (Hellas Verona)

Yannis Salibur (Mallorca)

Yavuz Ulaş Genç (BB Erzurumspor)

Vato Arveladze (FC Locomotive Tbilisi)

Badou Ndiaye (Stoke City)

Emiliano Viviano (Kulüpsüz)

Aatif Chahechouhe (Kulüpsüz)

GİDENLER:

Engin Bekdemir (Çaykur Rizespor)

Çagrı Ortakaya (Sakaryaspor)

Barış Başdaş (Hannover 96)

Murat Hocaoğlu (Kahramanmaraşspor)

Yasin Çakaloğlu (Payasspor)

Innocent Emeghara (FC Winterthur)

Erdal Öztürk (Adana Demirspor)

Raheem Lawal (Kulüpsüz)

Barış Özbek (Kulüpsüz)

Bojan Saranov (Kulüpsüz)

Yalçın Ayhan (Kariyer sonu)

Gaber Dobrovoljc (Kulüpsüz)

Bülent Cevahir (Yeni Malatyaspor)

Joseph Attamah (Başakşehir)

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