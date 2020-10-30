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aksam.com.tr
  • 30 Ekim 2020 Cuma 22:08
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Fatih Karagümrük konuk ettiği BB Erzurumspor'u 5-1 mağlup etti

Fatih Karagümrük konuk ettiği BB Erzurumspor'u 5-1 mağlup etti

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Süper Lig'de 7. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük ile Büyükşehir Belediye Erzurum, Vefa Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip maçı 5-1 kazandı.

Karagümrük'ün golleri; 11. ve 45+3. dakikalarda Badou Ndiaye, 28. Lucas Biglia (P), 71. dakikada Ndao ve 90+2. dakikada Sabo'dan geldi. Erzurumspor'un golü ise 90. dakikada Ricardo Gomes'den geldi.

Erzurumspor'da 39. dakikada Ricardo Gomes'in kaydettiği gol, VAR kontrolü sonrası elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonuçla birlikte Karagümrük ligdeki puanını 11'e yükseltti ve maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi. Erzurumspor ise 7 puanla 15. sırada kaldı.

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise, aynı haftada Göztepe ise sahasında karşılaşacak.

YENİ TRANSFERLER GOLLE TANIŞTI

Fatih Karagümrük'ün bu sezon başında kadrosuna kattığı Badou Ndiaye ve Lucas Biglia, Kırmızı-Siyahlılarla ilk gollerini kaydettiler.

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