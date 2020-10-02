  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 02 Ekim 2020 Cuma 17:23
  • |
  • Son Güncelleme:

Fatih Karagümrük, Galatasaray'dan Jimmy Durmaz'ı 1 yıllığına kiraladı

Fatih Karagümrük, Galatasaray'dan Jimmy Durmaz'ı 1 yıllığına kiraladı

Paylaş

Galatasaray'da gözden çıkarılan Jimmy Durmaz'ın yeni takımı belli oldu. Tecrübeli futbolcu, Süper Lig'e müthiş bir giriş yapan Fatih Karagümrük'e 1 yıllığına kiralandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in bu sezon kadroda düşünmediği ve kendisine takım bulmasını istediği Jimmy Durmaz, 1 yıllığına Fatih Karagümrük’e kiralandı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Sivasspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Sivasspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Sivasspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Rodrigues yanında bir ismi daha götürüyor! Yeni kanat yükleniyor
Rodrigues yanında bir ismi daha götürüyor! Yeni kanat yükleniyor

Rodrigues yanında bir ismi daha götürüyor! Yeni kanat yükleniyor

Valentin Rosier 1 yıllığına kiralandı
Valentin Rosier 1 yıllığına kiralandı

Valentin Rosier 1 yıllığına kiralandı

Bir Dakikada Spor

SPOR GÜNDEMİ

Jimmy Durmaz'ın yeni takımı belli oldu
Jimmy Durmaz'ın yeni takımı belli oldu

Jimmy Durmaz'ın yeni takımı belli oldu

Galatasaray'da gözden çıkarılan Jimmy Durmaz'ın yeni takımı belli oldu. Tecrübeli futbolcu, Süper Lig'e müthiş bir giriş yapan Fatih Karagümrük'e 1 yıllığına kiralandı.

Bruma ile anlaşma sağlandı
Bruma ile anlaşma sağlandı

Bruma ile anlaşma sağlandı

Yunan basını, adı Galatasaray ve Beşiktaş'la da anılan Bruma'nın Olympiakos'a transfer olduğunu yazdı.

G.Saray'dan Marcao kararı! Menajeri görüşmeye çağrıldı
G.Saray'dan Marcao kararı! Menajeri görüşmeye çağrıldı

G.Saray'dan Marcao kararı! Menajeri görüşmeye çağrıldı

Galatasaray, Avrupa'nın çeşitli takımlarından teklifler alan Brezilyalı stoperi Marcao'ya yeni sözleşme teklif etme kararı aldı. Başarılı savunmacının menajeri Hugo Garcia da Sarı-Kırmızılıların Marcao ile sözleşme yenileyip maaşında iyileştirme yapmak istediğini açıkladı.

Başakşehir'den Beşiktaş'a büyük çalım!
Başakşehir'den Beşiktaş'a büyük çalım!

Başakşehir'den Beşiktaş'a büyük çalım!

Bir süredir Beşiktaş'ın gündemindeki Hırvat golcü Nikola Kalinic için Medipol Başakşehir de devreye girdi.

İşte Emre Çolak'ın yeni adresi
İşte Emre Çolak'ın yeni adresi

İşte Emre Çolak'ın yeni adresi

Son olarak Deportivo'da forma giyen ve şu anda boşta olan 29 yaşındaki Emre Çolak, İspanya 2. Lig'de sezona iyi başlayamayan Cartagena ile anlaşmak üzere.

Scout ekibinden yönetime baskı: En az 20 gol atar, mutlaka alalım
Scout ekibinden yönetime baskı: En az 20 gol atar, mutlaka alalım

Scout ekibinden yönetime baskı: En az 20 gol atar, mutlaka alalım

Beşiktaş, Portekizli golcü Dyego Sousa için Çin ekibi Shenzen ile temaslara başladı. 31 yaşındaki forvete 1 yıllığına 1,5 milyon euro maaş teklif edildi. Siyah-Beyazlıların scout ekibi ise Dyego Sousa için iddialı: En az 20 gol atar.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.