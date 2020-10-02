Fatih Karagümrük, Galatasaray'dan Jimmy Durmaz'ı 1 yıllığına kiraladı

SPOR GÜNDEMİ

Jimmy Durmaz'ın yeni takımı belli oldu Jimmy Durmaz'ın yeni takımı belli oldu Galatasaray'da gözden çıkarılan Jimmy Durmaz'ın yeni takımı belli oldu. Tecrübeli futbolcu, Süper Lig'e müthiş bir giriş yapan Fatih Karagümrük'e 1 yıllığına kiralandı.

Bruma ile anlaşma sağlandı Bruma ile anlaşma sağlandı Yunan basını, adı Galatasaray ve Beşiktaş'la da anılan Bruma'nın Olympiakos'a transfer olduğunu yazdı.

G.Saray'dan Marcao kararı! Menajeri görüşmeye çağrıldı G.Saray'dan Marcao kararı! Menajeri görüşmeye çağrıldı Galatasaray, Avrupa'nın çeşitli takımlarından teklifler alan Brezilyalı stoperi Marcao'ya yeni sözleşme teklif etme kararı aldı. Başarılı savunmacının menajeri Hugo Garcia da Sarı-Kırmızılıların Marcao ile sözleşme yenileyip maaşında iyileştirme yapmak istediğini açıkladı.

Başakşehir'den Beşiktaş'a büyük çalım! Başakşehir'den Beşiktaş'a büyük çalım! Bir süredir Beşiktaş'ın gündemindeki Hırvat golcü Nikola Kalinic için Medipol Başakşehir de devreye girdi.

İşte Emre Çolak'ın yeni adresi İşte Emre Çolak'ın yeni adresi Son olarak Deportivo'da forma giyen ve şu anda boşta olan 29 yaşındaki Emre Çolak, İspanya 2. Lig'de sezona iyi başlayamayan Cartagena ile anlaşmak üzere.