Fatih Karagümrük, Badou Ndiaye'yi transfer etmek üzere

Süper Lig'e 3-0'lık Yeni Malatyaspor galibiyetiyle başlayan Fatih Karagümrük, adı Galatasaray'la da anılan Badou Ndiaye transferinde sona geldi.

TRT Spor'un haberine göre, Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, Galatasaray'ın da ilgilendiği belirtilen Senegalli futbolcu Badou Ndiaye ile anlaşma aşamasına geldi.



‘GALATASARAY’A GELİYOR’ DENMİŞTİ

Cimbom'un eski oyuncusu için geçen hafta Fatih Terim'in transferini onayladığı ve Ndiaye'nin de Sarı Kırmızılılar'a 'Evet' dediği belirtilmişti.