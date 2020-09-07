Fatih Karagümrük, ABD'li sağ bek Eric Lichaj'ı kadrosuna kattı

SPOR GÜNDEMİ

Sergen Yalçın transferine onay vermediği ismi ilk kez açıkladı Sergen Yalçın transferine onay vermediği ismi ilk kez açıkladı Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, gündemdeki konulara dair basın toplantısı düzenledi. Transfere de değinen Yalçın, “Onay vermediğim tek transfer Mario Balotelli'ydi” dedi.

Fenerbahçe'de beklenmedik kadro dışı kararı Fenerbahçe'de beklenmedik kadro dışı kararı Yeni transferler sonrası Fenerbahçe'nin kadrosu iyice şişti. TFF'ye 28 futbolcu bildirecek olan Sarı-Lacivertliler, 4 takviye daha yapmayı planlıyor. Zanka, Nabil Dirar, Miha Zajc, Garry Rodrigues, Michael Frey ve Allahyar'ı kadro dışı bırakmayı planlayan Fenerbahçe, belirlediği 4 transferi de yapması durumunda Murat Sağlam'ı da kadro dışı bırakacak.

Etebo'dan sonra Okay Yokuşlu da tamam Etebo'dan sonra Okay Yokuşlu da tamam Stoke City'den Oghenekaro Etebo'yu kiralayan Galatasaray, orta sahaya bir takviye de Okay Yokuşlu'yla yapıyor. Sarı-Kırmızılılar, milli futbolcumuz için Celta Vigo ile satın alma opsiyonlu kiralama konusunda anlaşma sağladı.

Emre Belözoğlu asıl kozunu sona saklamış! Emre Belözoğlu asıl kozunu sona saklamış! Fenerbahçe'nin Sportif Direktörü olması beklenen Emre Belözoğlu, İngiliz basınında yer alan habere göre Cenk Tosun'un transferi için Everton'ın Sportif Direktörü Marcel Brands ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Fenerbahçe herkesi ters köşeye yatırdı Fenerbahçe herkesi ters köşeye yatırdı Vedat Muriqi'yi Lazio'ya göndermeye hazırlanan Fenerbahçe, Kosovalı golcünün yerine 3 aday belirledi. Sarı-Lacivertlilerde ön plana çıkan isim Eran Zahavi olurken, Papiss Cisse ve Nikola Kalinic de adaylar arasında yer alıyor.