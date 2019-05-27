Fatih Karagümrük 14 yıllık hasrete son vermek istiyor

TFF 2. Lig play-off'unda finale kadar yükselen Sakaryaspor ile Fatih Karagümrük daha önce Süper Lig vizesi aldığı Spor Toto 1. Lig'e tekrar dönmek için mücadele edecek.

Daha önce Süper Lig'de 11 sezon yer alan Sakaryaspor ile 6 yıl Süper Lig tecrübesi bulunan Fatih Karagümrük, Menemen Belediyespor ve Keçiörengücü'nün doğrudan 1. Lig'e yükseldiği TFF 2. Lig'den 1. Lig'e çıkacak 3. ekip olmak için sahaya çıkacak.

1. Lig'de en fazla yer alan ekiplerden

Toplam 35 sezon 1. Lig'de yer alan Mersin İdmanyurdu'ndan sonra 34'er sezonla Denizlispor'la en fazla ligde mücadele eden Sakaryaspor, en son 2011-2012'de 1. Lig'de bulunmuştu. Yeşil-siyahlı ekip, 1980-1981, 1986-1987, 1997-1998, 2003-2004 ve 2005-2006 sezonlarında 5 kez 1. Lig'den Süper Lig'e çıkma başarısı göstermişti.

Geçen sezon da play-off finaline kadar yükselen Sakaryaspor finalde Afjet Afyonspor'a yenilerek 1. Lig'e çıkamamıştı

Fatih Karagümrük 14 senedir 1. Lig'de yok

2004-2005'ten beri 1. Lig'den uzak kalan Fatih Karagümrük ise ligde daha önce 17 sezon 1. Lig'de yer almıştı.

Fatih Karagümrük 1982-1983'te 1. Lig'den Süper Lig'e yükselmişti.

Aralarındaki maçlar

Daha önce Süper Lig'de 2, 1. Lig'de 6 ve 2. Lig'de 2 müsabakaya çıkan iki ekipten Sakaryaspor'un 5, Fatih Karagümrük'ün 3 galibiyeti bulunurken, 2 müsabaka da berabere tamamlandı.

En son geçen sezon TFF 2. Lig'de karşılaşan iki ekibin mücadelesinde Sakaryaspor rakibini 1-0 ve 2-1'lik skorlarla mağlup etmişti.

Zorlu müsabaka Bursa'da

Kırmızı Grup'ta Yılport Samsunspor ve Sarıyer'i geçen Sakaryaspor ile Beyaz Grup'ta Şanlıurfaspor ve Manisa Büyükşehir Belediyespor'u yenerek final vizesi alan Fatih Karagümrük, yarın saat 21.30'da Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda 1. Lig için karşılaşacak.

(AA)