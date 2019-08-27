Türk spor basınının duayen ismi Hıncal Uluç, Galatasaray'ın Konyaspor maçındaki performansını yerden yere vurarak teknik direktör Fatih Terim'e sitem etti.

Sabah gazetesi yazarı duayen isim Hıncal Uluç, bugünkü yazısında Galatasaray'ın Konyaspor ile oynadığı mücadeleyi değerlendirdi. Uluç, iki takımın oynadığı futbol için çok ağır eleştiriler sıralarken, Fatih Terim'e de istifa çağrısında bulundu.

İşte Hıncal Uluç'un yazısından ilgili bölüm:

Fatih Hocam, Galatasaray’ı bırak, lütfen..

Seri'nin atıldığı dakikaya kadar muhteşem oynadık" demiş Fatih Hocam, sabah gazetemde okudum..

O sayfanın başında ben olsam, bu lafı manşete çeker ve "İşte Galatasaray niye dökülüyor, anlayın" derdim..

O Utanç futbolunu "Muhteşem" zanneden bir hocan varsa, iyi futbol oynaman mümkün mü?

(...)

Aykut Hoca'nın o rezil "Futbolu öldürme" taktiği ile 18'e kapanması yüzünden mecburen çıktı Galatasaray. Yoksa bastırdı, yüklendi, ezdi falan değil..

(...)

Zerre futbol oynamayan ve yaptığı değişiklikle oynayan sağ kanadı da öldüren Fatih Hocam, İlahi adalet, hem de ne sahtekar Ali Turan'ın ayağına çarpıp, Serkan'ı kontrpiyede bırakan topla öne geçer çekmez, klasik Fatih Terim, yani Aykut Kocaman futboluna döndü.

Seri'nin ihaneti falan palavra..

Golü 60'da attı Galatasaray ve hemen kendi 18'i etrafına kapandı ve yan toplara başladı. Muslera da zaman çalma özgürlüğünü sonuna dek kullandı. Seri 74'te atıldı.. O 15 dakikayı yayınlasın Bein, sadece o 15 dakikayı.. Konya kapalı savunmadan vazgeçmiş ve açılmışken, Galatasaray coşkun seyircisi önünde farka gidecek oyuna mı dönmüş, yoksa "Kocaman Futbolu"na mı?.

Golü de aynen Kocaman gibi yedi Terim de.. 18 içinde 18 kişi olunca, birisine çarpan (Donk) top savunmayı şaşırtan asist oldu ve Konyalı nerdeyse boş kaleye vurdu.

Utanç futbolu da, "Korkak bezirgan, ne kar eder ne ziyan" atasözüne uygun, korkakların aslında bir puanı ziyan ederek, kalan iki puanı da paylaşmasıyla son buldu.