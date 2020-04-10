Fatih Aksoy gelecek sezon Sergen Yalçın'ın yeni jokeri olacak

SPOR GÜNDEMİ

Obradovic son kararını verdi Obradovic son kararını verdi Sezon ortasında kendisine yapılan sözleşme yenileme teklifine bir yanıt vermeyen Sırp çalıştırıcı, koronavirüs pandemisi sonrası Fenerbahçe'de kalmak istediğini paylaştı. Yönetimin Obra'yla yeniden temasa geçmesi bekleniyor.

'Türk Haaland' deyip yeni takımını açıkladılar 'Türk Haaland' deyip yeni takımını açıkladılar İspanyol basını, Trabzonspor'un forveti Sörloth'un Bundesliga yolcusu olduğunu yazdı. Norveçli oyuncu için “Türk” denmesi gözlerden kaçmadı!

Ali Koç hoca tercihini yaptı! Herkes Erol Bulut dedi ama... Ali Koç hoca tercihini yaptı! Herkes Erol Bulut dedi ama... Blanc ile görüşme yapan Başkan Ali Koç, sezona yabancı bir teknik adamla başlamak istiyor. Yönetimden bazı isimler ise Erol Bulut'un takımın başına getirilmesini istiyor.

Terim'e süper haber! 'Yeni Zidane' PSG ile anlaşamadı Terim'e süper haber! 'Yeni Zidane' PSG ile anlaşamadı Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'e transferde müthiş haber. Tecrübeli çalıştırıcının gözdesi olan Adil Aouchiche'nin PSG ile anlaşamadığı açıklandı. Bunun üzerine Sarı-Kırmızılıların, oyun stili Zidane'a benzetilen Aouchiche için bir kez daha temasa geçeceği belirtildi.

Fenerbahçe'ye Komşu'dan yeni sol bek Fenerbahçe'ye Komşu'dan yeni sol bek Ruslar, L.Moskova'nın gündemindeki Yunan sol bek Tsimikas'la Fenerbahçe'nin de ilgilendiğini öne sürdü.

Sergen'in yeni jokeri Sergen'in yeni jokeri Beşiktaş'ın geçen sezonun devre arasında Sivasspor'a kiraladığı Fatih Aksoy, Kırmızı-Beyazlı ekipte gösterdiği performansla adeta göz doldurdu. Siyah-Beyazlılar, yeni sezonda takıma dönecek olan 22 yaşındaki stopere yeni transfer gözüyle bakıyor.