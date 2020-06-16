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aksam.com.tr
  • 16 Haziran 2020 Salı 09:31
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Fatih Aksoy gelecek sezon Sergen Yalçın'ın vazgeçilmezi olacak

Fatih Aksoy gelecek sezon Sergen Yalçın'ın vazgeçilmezi olacak

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Beşiktaş'ın Sivasspor'a kiraladığı Fatih Aksoy, Yiğidolarda gösterdiği performansla beğeni toplamıştı. Siyah-Beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, 22 yaşındaki futbolcuyu gelecek sezon takımın vazgeçilmezlerinden yapmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş’ın genç oyuncusu Fatih Aksoy, kiralık olarak gittiği Sivasspor’dan sezon sonunda takıma geri dönecek. Yiğidolar’da başarılı bir dönem geçiren genç oyuncuyla beraber teknik ekip, yeni dönemde takımdaki diğer potansiyelli adayları değerlendirecek.

Sergen Yalçın; Ersin, Rıdvan, Kartal, Dorukhan ve Güven gibi isimlerle yaş ortalamasını düşürerek önümüzdeki yılların kadrosunu oluşturmayı hedefliyor.

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