Faslı kaleci Munir Mohand Mohamedi, Hatayspor'a imza atıyor

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray transferde sağ gösterip, sol vuruyor Galatasaray transferde sağ gösterip, sol vuruyor Orta saha transferini liglerin bitimine kısa bir süre kala sonlandıramayan sarı kırmızılı takım, bombayı patlatmak üzere. Galatasaray, Premier Lig devi Manchester United'ın yıldız ismini gündemine aldı.

Muriqi'nin bonservis bedeli netleşti! Lazio tarihinin en pahalılarından Muriqi'nin bonservis bedeli netleşti! Lazio tarihinin en pahalılarından Çizme basını Lazio'nun Fenerbahçeli Vedat Muriqi'yi birkaç gün içinde açıklayacağını yazdı.

Beşiktaş'ın Kalinic teklifi belli oldu Beşiktaş'ın Kalinic teklifi belli oldu Başkan Çebi, Hırvat golcüye bonuslarla birlikte verilen 2.5 milyon Euro'yu çok buldu. Transfer komitesi de oyuncunun ücretini 2 milyon Euro'nun altına düşürmek için görüşmelere başladı.

Emre Çolak geri dönüyor! Anlaşma sağlanmak üzere Emre Çolak geri dönüyor! Anlaşma sağlanmak üzere Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Deportivo La Coruna ile sözleşmesi sona eren ve şu an boşta olan 29 yaşındaki Emre Çolak'a 600 bin euroluk teklif götürdü. Teklifi cazip bulan tecrübeli 10 numara, Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor. Transferin kısa süre içinde çözüme kavuşması bekleniyor.

Beşiktaş'tan N'Koudou'ya ayrılık sinyali Beşiktaş'tan N'Koudou'ya ayrılık sinyali Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou'nun, teknik direktör Sergen Yalçın'ın gelecek planlarında yer almadığı öğrenildi.