Faslı kaleci Munir Mohand Mohamedi, Hatayspor'a imza atıyor

Tarihinde ilk defa Süper Lig’de mücadele edecek olan bordo-beyazlılar, birinci kaleci arayışları için rotasını İspanya’ya çevirdi. İspanya 2. Lig takımlarından Malaga’da forma giyen Faslı kaleci Munir Mohand Mohamedi’yle her konuda anlaşan Hatayspor’un transferi duyurması bekleniyor.
Bordo-beyazlı takıma imza atması beklenen 31 yaşındaki tecrübeli eldiven, kariyeri boyunca çıktığı 230 maçta 250 gol yedi.
Orta saha transferini liglerin bitimine kısa bir süre kala sonlandıramayan sarı kırmızılı takım, bombayı patlatmak üzere. Galatasaray, Premier Lig devi Manchester United'ın yıldız ismini gündemine aldı.
Çizme basını Lazio'nun Fenerbahçeli Vedat Muriqi'yi birkaç gün içinde açıklayacağını yazdı.
Başkan Çebi, Hırvat golcüye bonuslarla birlikte verilen 2.5 milyon Euro'yu çok buldu. Transfer komitesi de oyuncunun ücretini 2 milyon Euro'nun altına düşürmek için görüşmelere başladı.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Deportivo La Coruna ile sözleşmesi sona eren ve şu an boşta olan 29 yaşındaki Emre Çolak'a 600 bin euroluk teklif götürdü. Teklifi cazip bulan tecrübeli 10 numara, Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor. Transferin kısa süre içinde çözüme kavuşması bekleniyor.
Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou'nun, teknik direktör Sergen Yalçın'ın gelecek planlarında yer almadığı öğrenildi.
Son olarak Kasımpaşa forması giyen Ricardo Quaresma, ülkesinin takımlarından Vitoria Guimaraes ile anlaşmak üzere.