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Fas galibiyeti son dakikalarda aldı

Fas galibiyeti son dakikalarda aldı

2019 Afrika Uluslar Kupası D Grubu'nda Fas, Namibya'yı 1-0 yendi.

2019 Afrika Uluslar Kupası D Grubu'nda Fas, Namibya'yı 1-0 yendi.

Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvadaki D Grubu ilk maçında, Fas ile Namibya karşılaştı.

Başkent Kahire'deki El-Selam Stadı'nda oynanan mücadeleyi, Keimuine'nin 89. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 Fas kazandı.

Fenerbahçe'den Dirar 90 dakika sahada kalırken Galatasaraylı Belhanda sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü son 16'ya kalacak.

 

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