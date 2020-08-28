Faryd Mondragon, Independiente'nin uluslararası ilişkiler direktörü oldu

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Mondragon, yeni görevi gereği, 6 sezon formasını giydiği Independiente'nin adını küresel çapta duyurmak için çalışacak.
49 yaşındaki eski kaleci, Kolombiya, Arjantin, Fransa, İspanya, ABD ve Almanya liglerinde oynamış, 2001-2007 yıllarında forma giydiği Galatasaray'da da 2 lig şampiyonluğu yaşamıştı.
Transfer döneminin en agresif takımı Fenerbahçe, gönderilecek isimler konusunda da çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertli yönetim, teknik direktör Erol Bulut'un raporu doğrultusunda 8 isimle yollarını ayırma kararı aldı. Söz konusu futbolculardan kendilerine takım bulmaları istendi.
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un yeni sezonda kadroda düşünmediği ve yolların ayrılması beklenen Miha Zajc'a, Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard talip oldu. 26 yaşındaki futbolcunun menajeri, İtalyan ekipleriyle de görüşmelerini sürdürüyor.
Galatasaray, Martin Linnes'le ilgilenen Beşiktaş'a gündeme bomba gibi düşen bir takas önerisiyle gitti. Sarı-Kırmızılılar, Norveçli sağ beke karşılık Siyah-Beyazlılardan Dorukhan Toköz'ü istedi. Cimbom söz konusu takas için bir miktar para vermeyi de göze aldı. İki futbolcunun da birer yıllık sözleşmesinin kalması takas ihtimalini güçlendiriyor.
Fransız forvet Loic Remy, Çaykur Rizespor için gecenin geç saatlerinde İstanbul'a geldi.
Macaristan ve Sırbistan ile UEFA Uluslar Ligi'nde karşılaşacak olan milli takımımızın aday kadrosu açıklandı.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulunuyor. Konuşmasının bir bölümünde transfere değinen Ağaoğlu, Uğurcan Çakır ve Alexander Sörloth için gelen teklifleri açıkladı.