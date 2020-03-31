Faruk Süren'in eşinde koronavirüs çıktı!

Galatasaray'da son dakika corona virüsü gelişmesi. Teknik direktör Fatih Terim, yöneticiler Yusuf Günay, Mahmut Recevik ve Abdurrahim Albayrak'ın ardından efsane başkan Faruk Süren'in eşinden de kötü haber geldi.
Risk grubunda yer alan 75 yaşındaki Faruk Süren ve eşi Hatice Süren corona virüs testi yaptırdı. Milliyet'te yer alan habere göre Faruk Süren’in test sonuçları negatif, eşi Hatice Hanım’ın sonuçları ise pozitif çıktı.
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de, Alanyaspor'un hocası Erol Bulut'un da adaylar arasında olduğu ileri sürülüyor. Peki genç teknik adam bu iddialara ne diyor? Erol Bulut, sarı lacivertli takımdan transfer teklifi aldı mı? İşte Erol Bulut'un Fenerbahçe iddialarıyla ilgili son dakika açıklamaları...
Hollanda devi Ajax, ocak ayından Galatasaray'dan kiraladığı Ryan Babel'in sözleşmesini iptal etti. Hollanda basınına göre Ajax ayrıca Bruno Varela ve Klaas-Jan Huntelaar ve Abdelhak Nouri'nin de aynı şekilde sözleşmelerini feshetti.
Fenerbahçe Kulübü, Kadın ve Erkek voleybol takımlarındaki toplam 65 kişiye koronavirüs testi yapıldığını, ilk tetkiklerde 5 kişinin pozitif olduğunu ardından ikinci testlerde ise pozitif vakaya rastlanmadığını ve bu kişilerin evlerinde kontrol altında olduğunu duyurdu.
Koronavirüs salgını nedeniyle futbola ara verilen Almanya'da Bundesliga ve Bundesliga 2'nin, 30 Nisan'a kadar ertelendiği açıklandı.
Galatasaray, Seri ve Lemina'nın ayrılma ihtimaline karşı harekete geçti. İki oyuncuyu yeniden kiralaması zor görünen Cimbom ön libero arayışlarına başlarken Nice'te forma giyen Lusamba öne çıktı. Sözleşmesinin sona erecek olması da avantaj olarak görülüyor.
FIBA, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde sezonun 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde yapılacak 8'li finalle sonlandırılacağını açıkladı.
Galatasaray camiası Koronavirüsü kabusu vermeye devam ediyor. Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak ile eşi ve Yusuf Günay'ın ardından eski başkanlardan Faruk Süren'in eşi Hatice Süren'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.