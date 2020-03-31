Faruk Süren'in eşinde koronavirüs çıktı!

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Erol Bulut'tan Fenerbahçe ile ilgili son dakika açıklaması Erol Bulut'tan Fenerbahçe ile ilgili son dakika açıklaması Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de, Alanyaspor'un hocası Erol Bulut'un da adaylar arasında olduğu ileri sürülüyor. Peki genç teknik adam bu iddialara ne diyor? Erol Bulut, sarı lacivertli takımdan transfer teklifi aldı mı? İşte Erol Bulut'un Fenerbahçe iddialarıyla ilgili son dakika açıklamaları...

Yıldız futbolcu kovuldu! Galatasaray'da son dakika Yıldız futbolcu kovuldu! Galatasaray'da son dakika Hollanda devi Ajax, ocak ayından Galatasaray'dan kiraladığı Ryan Babel'in sözleşmesini iptal etti. Hollanda basınına göre Ajax ayrıca Bruno Varela ve Klaas-Jan Huntelaar ve Abdelhak Nouri'nin de aynı şekilde sözleşmelerini feshetti.

'5 kişinin testi pozitif çıktı' '5 kişinin testi pozitif çıktı' Fenerbahçe Kulübü, Kadın ve Erkek voleybol takımlarındaki toplam 65 kişiye koronavirüs testi yapıldığını, ilk tetkiklerde 5 kişinin pozitif olduğunu ardından ikinci testlerde ise pozitif vakaya rastlanmadığını ve bu kişilerin evlerinde kontrol altında olduğunu duyurdu.

Bundesliga için bir erteleme daha! Tarih belli oldu Bundesliga için bir erteleme daha! Tarih belli oldu Koronavirüs salgını nedeniyle futbola ara verilen Almanya'da Bundesliga ve Bundesliga 2'nin, 30 Nisan'a kadar ertelendiği açıklandı.

Fransızlar'ın yeni yıldızı, Galatasaray'a bedavaya geliyor Fransızlar'ın yeni yıldızı, Galatasaray'a bedavaya geliyor Galatasaray, Seri ve Lemina'nın ayrılma ihtimaline karşı harekete geçti. İki oyuncuyu yeniden kiralaması zor görünen Cimbom ön libero arayışlarına başlarken Nice'te forma giyen Lusamba öne çıktı. Sözleşmesinin sona erecek olması da avantaj olarak görülüyor.

Şampiyonlar Ligi için tarih kesinleşti Şampiyonlar Ligi için tarih kesinleşti FIBA, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde sezonun 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde yapılacak 8'li finalle sonlandırılacağını açıkladı.