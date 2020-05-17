Faruk Süren'den Aziz Yıldırım'a yanıt: 'Haksızlık'

17 Mayıs 2000... O gün sadece Galatasaray için değil, Türk futbolu için bir dönüm noktasıydı. Cim-Bom, Arsenal’i devirip UEFA Kupası Şampiyonu olduğunda çoğu kişi bunun bir hayalden ibaret olduğunu düşünüyordu.
İşte o gün başkanlık koltuğunda oturan, ancak rol çalmayan Faruk Süren, aradan 20 yıl geçtikten sonra MİLLİYET’e konuştu.
'Hayalim, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olması'
“Maalesef 20. sene oldu ama bu süre içerisinde Galatasaray başarılarını tekrarlayamadı” diyen Süren, “O süreci devam ettirmek lazımdı ama yapamadık. O beni üzüyor. Bizim hedefimiz tabii Şampiyonlar Ligi’ne ulaşmaktı. UEFA’ya ulaştık ama... Bunun tekrarını çok isterdim ama yok artık öyle bir imkan... Hayalim, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olması... Fakat bugünkü ara çok açıldığı için zor. Ne var ki oyuncu yetiştirerek, gençlerle yola çıkarak bir Ajax modeli uygulanabilir” yorumunu yaptı.
"Tesadüf diyen hakkımızı yer"
Süren’e, Aziz Yıldırım’ın bu kupanın tesadüf olduğu yönündeki açıklamasını hatırlatınca, Galatasaray’ın efsane başkanı şöyle cevap verdi:
“Katiyen tesadüf değil. Çok büyük haksızlık ediliyor. Biz mağlubiyet bile almadan UEFA Kupası’nı aldık. Bunları tesadüfe bağlamak o sporcuların, orada emeği geçen teknik kadronun halkını yemektir.”
Son dönemde Avrupa’da yaşanan başarısızlıkları da takım yapılanmasındaki hatalara bağlayan Faruk Süren, “Belki takım kurulamadı. Oyuncular kişisel olarak, yeteneği iyi olabilir fakat burada takım oluşturmak lazım. Beraber futbol oynamaktan keyif almak lazım. Bizim takım beraber futbol oynamaktan zevk almıyordu. Fatih Hoca ikinci yarıda onları düzeltti. O havayı yarattı ama gene de eksiklikler var. Ona erişmek lazım. Beraber futbol oynamaktan hoşlanmaları gerekiyor” dedi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un el sıkıştığı teknik adamın bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Roberto Mancini olduğu iddia edildi.
Suudi Arabistan basını, Al Nasr ve Al Ittihad'ın listesindeki Belhanda için Al Duhail Kulübü'nün devreye girdiğini yazdı. Haberde, Galatasaray'ın 10 milyon Euro istediği belirtildi. Ancak Sarı-Kırmızılılar, para artı takas formülüyle de bu işe ‘olur' verebilir. Cim Bom'un radarındaki Mandzukic Al Duhail'de oynuyor, Hırvat yıldız Avrupa'ya dönmeyi çok istiyor.
Fenerbahçe'de spekülatif transfer dönemi kapandı. Listenin başında Roma'dan Mert Çetin var. Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile birlikte Sivas'ın yıldızları Mert Hakan ve Emre Kılınç da transfer listesinin önemli isimlerinden...
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, eski öğrencisi Gökhan Töre ile 1 yıllık sözleşme ve TL üzerinden anlaşma yapılmasını istedi. Yönetime güvence veren Yalçın'ın, Töre'ye uzun süreli bir sözleşme verilmemesini özellikle istediği belirtildi.
Trabzonspor'un milli oyuncusu Abdülkadir Ömür, Fransız kulüplerin radarından çıkmıyor. France Football, Nice'in 20 yaşındaki yıldızı transfer etmek istediğini ve Trabzonspor'u 20 milyon Euro bonservis bedeliyle ikna edeceğini vurguladı.
Galatasaray'ın efsane kalecilerinden Taffarel, flaş açıklamalara imza attı. Brezilyalı eski yıldız, Galatasaray'ın kalecisi Muslera ve geçtiğimiz günlerde istifa eden Hasan Şaş işe alakalı konuştu. İşte Taffarel'in o sözleri...
Avrupa devlerini peşinde koşturan Uğurcan Çakır için Leicester City'nin de devreye girdiği öne sürüldü. Ada basınında çıkan haberlerde, transfer döneminde Mavi-Beyazlılar'ın harekete geçebileceği yazılırken, genç kalecinin maliyetinin de en az 18 milyon Pound olacağı belirtildi.