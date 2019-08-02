Farnolle: Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum

Farnolle, sosyal paylaşım sitesi Instagram'dan yaptığı paylaşımda, maruz kaldığı ırkçı saldırıdan dolayı üzüntü yaşadığını belirterek, kendisine destek veren Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkürlerini iletti.
Farnolle, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Bugün bana desteklerini ileten Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Irkçılığa karşı göstermiş oldukları tutumdan dolayı en derin sevgi ve saygılarımı iletiyorum."
Yeni Malatyaspor'un Beninli kalecisi Fabien Farnolle, dün UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımını 1-0 yenerek tur atladıkları maçın ardından Sloven taraftarca maymun hareketi yapılarak ırkçı saldırıya maruz kalmıştı.
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