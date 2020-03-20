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  • 21 Mart 2020 Cumartesi 08:00
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  • 20 Mart 2020 Cuma 23:53

Farklı ihtimaller olabilir

Farklı ihtimaller olabilir

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IOC Başkanı Thomas Bach ilk kez Tokyo Olimpiyatları için erteleme ihtimalinden söz etti. Bach: “Bu konuda spekülasyonlara sebep olacak bir şey söylemek istemiyorum. Karar vermek için henüz erken. Tabii ki farklı senaryoları düşünüyoruz. Ancak oyunlara daha 4 ay uzaktayız.”

AKŞAM

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach, New York Times’e verdiği demeçte ilk kez Tokyo 2020’nin ertelenme ihtimalinden söz etti. Bach şöyle konuştu: “Oyunların ertelenmesini konuşmak için erken. Tabii ki farklı senaryolar düşünüyoruz ancak oyunlara daha 4 ay uzakta olduğumuzu ve ertelenen diğer bir çok profesyonel organizasyondan bu anlamda avantajlı olduğumuzu söylemeliyim. Şimdilik erteleme konusunda bir şey söyleyip, spekülatif yorumlara neden olmak istemem. Bu kriz bugüne kadar görülmemiş bir şey ve üstesinden gelmeyi zorlaştıran bir belirsizlik var. Bugün kimse size yarın ne olacağını, bir ay içinde ne olacağını, 4 ay sonra ne olacağını söyleyemez.

O ATEŞ BİZE IŞIK OLSUN

Bu nedenle gerçekçi olmak lazım. Erken karara gerek yok. Elbette sağlık konusu her şeyden önce gelir. IOC’nin kararları her hangi bir mali çıkar çerçevesinde alınmaz. Karanlık bir tüneldeyiz ve olimpiyat ateşinin bu tünelin sonundaki ışık olmasını istiyoruz.” 

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