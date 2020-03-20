Farklı ihtimaller olabilir

AKŞAM
Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach, New York Times’e verdiği demeçte ilk kez Tokyo 2020’nin ertelenme ihtimalinden söz etti. Bach şöyle konuştu: “Oyunların ertelenmesini konuşmak için erken. Tabii ki farklı senaryolar düşünüyoruz ancak oyunlara daha 4 ay uzakta olduğumuzu ve ertelenen diğer bir çok profesyonel organizasyondan bu anlamda avantajlı olduğumuzu söylemeliyim. Şimdilik erteleme konusunda bir şey söyleyip, spekülatif yorumlara neden olmak istemem. Bu kriz bugüne kadar görülmemiş bir şey ve üstesinden gelmeyi zorlaştıran bir belirsizlik var. Bugün kimse size yarın ne olacağını, bir ay içinde ne olacağını, 4 ay sonra ne olacağını söyleyemez.
O ATEŞ BİZE IŞIK OLSUN
Bu nedenle gerçekçi olmak lazım. Erken karara gerek yok. Elbette sağlık konusu her şeyden önce gelir. IOC’nin kararları her hangi bir mali çıkar çerçevesinde alınmaz. Karanlık bir tüneldeyiz ve olimpiyat ateşinin bu tünelin sonundaki ışık olmasını istiyoruz.”
Avrupa'da bazı kulüpler sporcularla fesih yoluna giderken, bazıları oyuncu ücretlerinde indirime gidiyor. Türkiye'de ise yasal zemin buna uygun değil. Hukukçular, “Ücretler ödenmezse, sporcuya fesih hakkı doğar” görüşünde...
2003-2006 ile 2009-2010 yılları arasında Fenerbahçe'yi çalıştıran Fenerbahçe'nin eski teknik patronu Christoph Daum sessizliğini bozdu
Alman Virolojist Jonas Schmidt-Chanasit, dünya futbolunu yakından ilgilendiren bir açıklamada bulunarak koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına kadar profesyonel futbolun oynanmasının mümkün olmadığını belirtti.
Yeni tip koronavirüs (KOVİD-19) salgını nedeniyle 2021 yazına ertelenen EURO 2020'nin adı aynı kalacak. UEFA, 2021'e ertelenen turnuvanın adının değişmeyeceğini açıkladı.
Milan forması giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, TRT Spor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hakan, "Ben bile ciddiye almadım koronayı ilk etapta. Allah Allah, nasıl dışarı çıkmayacağım dedim ama haberleri okudukça korkmaya başladım. Yukarıdan gelen kurallara uymamız gerekiyor, doktorlar her şeyi bizden iyi biliyor, saygı duymalıyız." dedi.
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil liglerin ertelenmesi konusunda açıklamalarda bulunuyor... Sepil liglerin 17 Nisan'da başlayabileceğini söyledi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil'in açıklamalarına yanıt olarak Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.