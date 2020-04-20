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aksam.com.tr
  • 20 Nisan 2020 Pazartesi 08:00
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  • 20 Nisan 2020 Pazartesi 08:21

Falette bana saldırdı

Falette bana saldırdı

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Bordeaux'da forma giyen Kamano, Fenerli Falette ile milli takım kampındaki kavgasını anlattı. Kamano, “Üzerime atladı, kavga etmeye başladık” dedi.

AKŞAM

Bordeaux’da oynayan François Kamano, Fenerli Simon Falette ile Milli Takım’da kavga etmiş ve Gana’da yer yerinden oynamıştı… 23 yaşındaki kanat oyuncusu yaşananları afriquesports’a anlattı. Falette’nin kendisine saldırdığının altını çizen Kamano şunları söyledi: “Falette bana saldırmak için odama geldi. Tepki verirsem, gürültü çıkaracağını, takımı etkileyeceğini biliyordum. Yönetmeyi denedim, oyuncular sakinleştirmeye çalıştı. Ama olmadı.

BENİ ÇOK RAHATSIZ ETTİ

Daha sonra yine odamın içine girdi, kendini üzerime attı, bana saldırdı, bu defa kavga etmeye başladık... İşte, durum bu. Ancak aynı akşam özür diledi, ben de bıraktım. Bütün bunlar beni rahatsız etti, konuşmaya başladık… Aslında iyi bir dostlukla ilişkimiz başlamıştı. Bu yaşanandan deneyim kazandım ve kendi adıma bir daha bu hatayı tekrarlamayacağım. Bana yakışmadı.” Falette devre arasında Frankfurt’tan Fenerbahçe’ye kiralık olarak gelmişti.

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