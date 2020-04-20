Falette bana saldırdı

AKŞAM
Bordeaux’da oynayan François Kamano, Fenerli Simon Falette ile Milli Takım’da kavga etmiş ve Gana’da yer yerinden oynamıştı… 23 yaşındaki kanat oyuncusu yaşananları afriquesports’a anlattı. Falette’nin kendisine saldırdığının altını çizen Kamano şunları söyledi: “Falette bana saldırmak için odama geldi. Tepki verirsem, gürültü çıkaracağını, takımı etkileyeceğini biliyordum. Yönetmeyi denedim, oyuncular sakinleştirmeye çalıştı. Ama olmadı.
BENİ ÇOK RAHATSIZ ETTİ
Daha sonra yine odamın içine girdi, kendini üzerime attı, bana saldırdı, bu defa kavga etmeye başladık... İşte, durum bu. Ancak aynı akşam özür diledi, ben de bıraktım. Bütün bunlar beni rahatsız etti, konuşmaya başladık… Aslında iyi bir dostlukla ilişkimiz başlamıştı. Bu yaşanandan deneyim kazandım ve kendi adıma bir daha bu hatayı tekrarlamayacağım. Bana yakışmadı.” Falette devre arasında Frankfurt’tan Fenerbahçe’ye kiralık olarak gelmişti.
Simovic 35 yıllık Türk vatandaşlığı hayalinin gerçekleştiğini AKŞAM'a açıkladı... Galatasaray'ın 8 yılına damga vurmuş Karadağlı file bekçisi, “Geçen sene Türk vatandaşı oldum. Türk vatandaşı olarak adım Ergun Gürsoy oldu. Ergun abiyi çok seviyorum. Türkiye'de bana çok yardımcı oldu” dedi.
Fatih Terim, Milliyet'e konuştu, duayen spor yazarı Şansal Büyüka'ya futbolun bugününü ve yarınını yorumladı. Süper Lig için düşünülen 'Çarşamba-Pazar' programına itirazı olmadığını kaydeden Terim, kendi önerisini ortaya attı. Maçların tarafsız sahada oynanmasıyla ilgili Terim görüşünü dile getirdi.
Antalya, liglere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor... Spor Turizmi Birliği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, İtalya başta olmak üzere tüm Avrupa liglerine ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını belirtti. Bilindiği gibi UEFA da Şampiyonlar Ligi'ni 8'li final olarak İstanbul'da oynatmayı düşünüyor.
Ergun Gürsoy: “Zoran Simovic'in ismimi kullanması çok güzel bir duygu. İyi çocuktur, bize iyi hizmetleri oldu. Cumhurbaşkanı, Sırbistan ziyaretinde Simovic'e yakınlık göstermiş, sohbet etmişler. Bakan da konuya ilgi gösterdi. Sorun çözüldü.”
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de ilk hedef olarak yabancı isimler düşünülüyor. Laurent Blanc'ın gündemde olmadığı, Zlatko Dalic'in ise olumsuz cevap verdiği bildirildi.
Feyenoord'la sözleşme uzatma hazırlığı yapan Dick Advocaat, transfer politikasını belirledi.
Fenerbahçe, gündemine aldığı Mauro Junior'un kasetlerini Alex de Souza'ya izlettirdi. Sarı-Lacivertlilerin efsanesi, 20 yaşındaki futbolcu için “Bu çocuk gerçekten çok yetenekli. 20 yaşında ama yaşından çok olgun. Mutlaka alınmalı. Uzun yıllar hizmet eder” ifadelerini kullandı.