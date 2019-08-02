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aksam.com.tr
  • 02 Ağustos 2019 Cuma 10:45
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  • 02 Ağustos 2019 Cuma 10:49

Falcao'yu bitirmek üzere olan Galatasaray'da şimdiki hedef Cenk Tosun

Falcao'yu bitirmek üzere olan Galatasaray'da şimdiki hedef Cenk Tosun

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Radamel Falcao transferinde sona gelen Galatasaray, Kolombiyalı golcünün yanına da Cenk Tosun’u transfer etmek istiyor.

Galatasaray'da yeni sezon hareketliliği tam gaz devam ediyor. Avusturya kampını tamamlayan Sarı-Kırmızılılar'da teknik patron Fatih Terim eksik bölgeler için talimatları vermiş ve çalışmalar başlamıştı.

Diagne'nin de satılacak olmasında dolayı forvet mevkine transfer yapılmasını isteyen kurt hocanın bu talebi sonrası flaş bir isim gündemde. Galatasaray'da Cenk Tosun hareketliliği başladı. Radamel Falcao'yu kadrosuna katmak üzere olan sarı-kırmızılı takım, Kolombiyalı santrforun yanına milli yıldızı da ikinci forvet olarak düşünüyor.

Hatta gelen haberlere göre; Cenk'in kulübü Everton'a teklif bile yapıldı. Kadrosunda Richarlison'u bulunduran İngiliz ekibi, Juventus'un 19 yaşındaki forveti Moise Kean'i de kadrosuna katmak üzere. Bu durumda Cenk Tosun'un forma şansı iyice azalacak. Bunu fırsata çevirmek isteyen Galatasaraylı idareciler de 28 yaşındaki golcü için Ada kulübüne kiralama teklifinde bulundu.

(Fotomaç)

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