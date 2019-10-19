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'Falcao'ya top atmıyorlar'

'Falcao'ya top atmıyorlar'

“G.Saray, Falcao’yu transfer ettiği zaman karıma, ‘Göreceksin, işi hiç kolay olmayacak. Tekniği benden iyi ama top alamazsa gol atamaz.’ demiştim. Zaten top alamıyor. G.Saray’da herkes kendisi için oynuyor.”

AKŞAM

G.SARAY sezon başında Club Brugge’e kiralık olarak gönderdiği Mbaye Diagne dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Falcao hakkında konuşan Diagne, “G.Saray, Falcao’yu transfer ettiği zaman karıma, ‘Göreceksin, işi hiç kolay olmayacak. Tekniği benden iyi ama top alamazsa gol atamaz.’ demiştim. Zaten top alamıyor. G.Saray’da herkes kendisi için oynuyor” diye konuştu. Galatasaray taraftarından da bahseden Diagne, “Dünyanın en iyi taraftarı olduklarını düşünüyorlar ve her maçta galibiyet istiyorlar. Eğer maçta istenen goller atamazsanız sizi her zaman eleştirirler. Ben Galatasaray’da her zaman çok sıkı bir şekilde çalıştım ve sonuna kadar savaştım” ifadelerini kullandı. Başarılı golcü sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’de bana King Kong derler. Attığım gollerden sonra maske takıyordum. Ben bir şefi m. Bazı insanların söyledikleri beni deli ediyor. Ben deli hareketleri yapmıyorum, böyleyim. Gol attığım zaman insanları eğlendirmek istiyorum.”

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