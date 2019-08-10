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  • 10 Ağustos 2019 Cumartesi 08:00
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  • 10 Ağustos 2019 Cumartesi 09:06

Falcao'ya imza seferi

Falcao'ya imza seferi

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2. Başkan Abdurrahim Albayrak, 33 yaşındaki forvetin transferini bitirmek için dün öğle saatlerinde menajer Ahmet Bulut ile birlikte Monaco’ya gitti. Yapılacak görüşmelerde son nokta konulacak.

AKŞAM

G.SARAY, Radamel Falcao transferi için son hamlesini dün yaptı. Sarı-Kırmızılılar’ın İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, 33 yaşındaki başarılı golcünün transferini bitirmek için dün menajer Ahmet Bulut ile birlikte Monaco’ya gitti. Albayrak, Fransız ekibi yetkilileri ile yapacağı toplantı sonrası bu transfere son noktayı koymak istiyor. Falcao’nun hafta içi İstanbul’a G.Saray heyeti ile birlikte özel uçakla getirilmesi planlanıyor. Albayrak’ın ismi Fiorentina maçının kafilesinde vardı. Ancak 2. Başkan, Kolimbiyalı golcünün transferini bitirmek için Fransa’ya gittiği için G.Saray kafilesi ile birlikte Floransa’ya uçamadı.

MONACO GOLCÜ ALIRSA iŞ BiTER

Falcao’nun Galatasaray’a 3 yıllık imza atması bekleniyor. Başarılı oyuncu yıllık 5 milyon euro garanti ücret alacak. Sarı-Kırmızılılar, Falcao için 5 milyon euro isteyen Fransız kulübüne 3 milyon euro teklif etti. Futbolcunun G.Saray ile anlaşmış olması nedeniyle pazarlıkta fazla şansı olmayan Monaco’nun 1-2 gün içinde ‘Evet’ demesi bekleniyor. Monaco’nun kadroya katacağı bir forvetle birlikte Falcao’nun gidişine daha kolay razı olacağı da belirtiliyor. Fransız ekibi Sevilla’dan Ben Yedder ile ilgileniyor. İki kulüp arasında görüşmelerin olumlu ilerlediği ve transferin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor. Gözler bu transferde.

TARAFTARDAN EFSANE STRATEJi

Falcao ile G.Saray arasında yapılan görüşmeleri başta Kolombiya basını olmak üzere tüm Avrupa yakından takip ediyor. Avrupa basını, Sarı-Kırmızılı taraftarların sosyal medyada 33 yaşındaki Kolombiyalı golcü için yaptıkları paylaşımları ile ilgili  “Falcao, Galatasaray’a henüz imza atmadı ama taraftarlar Falcao’ya idol gibi davranıyor” yorumlarında bulundu. Kolombiyalı forvetin imza atması için Instagram’dataraftarların yaptığı paylaşımların efsane bir strateji olduğu da vurgulandı. Bilindiği gibi Falcao’nun yaptığı ‘Cimboom’ paylaşımına Sarı-Kırmızılı taraftarlar 350 bin beğeni, 50 bin yorum yapmıştı.

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