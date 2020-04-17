Galatasaray'ın kendisinden isteyeceği indirim oranına göre yolunu çizmeye hazırlanan Radamel Falcao, Boca Juniors'a transfer olacağı iddialarının ortaya atılmasıyla sürpriz bir hamle yaptı.

Altyapısından yetiştiği eski takımı River Plate'nin yıldızı Gallardo'nun bir videosunu sosyal medya hesabından beğendi. River Plate taraftarları, "Zaten Boca'ya gitmeyeceğini biliyorduk" diye övgüler düzdükleri Falcao'ya "Eve dön" çağrıları yaptı. Gallardo hali hazırda River Plate'nin teknik direktörü olarak görev yapıyor.

Radamel Falcao ise sarı kırmızılılarda mutlu olduğunu ifade ederek en az 2 yıl daha Türkiye'de kalmak istediğini söylemişti. (Sporx)