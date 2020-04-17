  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 17 Nisan 2020 Cuma 20:41
  • |
  • 17 Nisan 2020 Cuma 20:42

Falcao'ya "eve dön" çağrısı

Falcao'ya "eve dön" çağrısı

Paylaş

Galatasaray'ın kendisinden isteyeceği indirim oranına göre yolunu çizmeye hazırlanan Radamel Falcao, Boca Juniors'a transfer olacağı iddialarının ortaya atılmasıyla sürpriz bir hamle yaptı.

Altyapısından yetiştiği eski takımı River Plate'nin yıldızı Gallardo'nun bir videosunu sosyal medya hesabından beğendi. River Plate taraftarları, "Zaten Boca'ya gitmeyeceğini biliyorduk" diye övgüler düzdükleri Falcao'ya "Eve dön" çağrıları yaptı. Gallardo hali hazırda River Plate'nin teknik direktörü olarak görev yapıyor.

Radamel Falcao ise sarı kırmızılılarda mutlu olduğunu ifade ederek en az 2 yıl daha Türkiye'de kalmak istediğini söylemişti. (Sporx)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Kayıp aranıyor! Dünyaca ünlü futbolcunun nerede olduğu bilinmiyor...

title

Abromovich, Sergan Yalçın hakkında ne dedi?

title

Riera'dan Melo itirafı: Önce kavga sonra kahve

Milli karateciler evde kamp yaptı

SPOR GÜNDEMİ

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye çalım! Transfer imzaya kaldı...
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye çalım! Transfer imzaya kaldı...

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye çalım! Transfer imzaya kaldı...

Beşiktaş'tan ezeli rakibi Fenerbahçe'ye transfer çalımı... Siyah-beyazlılar, bir süredir alternatif sol bek arayışını sürdürüyordu. Kara-Kartal Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Aytemiz Alanyaspor'un sol beki Fabrice N'Sakala'ya imza attırmaya hazırlanıyor.

Efsane futbolcu koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
Efsane futbolcu koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Efsane futbolcu koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Leeds United'ın efsane ismi Norman Hunter, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Premier Lig'de hedef sezonu tamamlamak
Premier Lig'de hedef sezonu tamamlamak

Premier Lig'de hedef sezonu tamamlamak

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan Premier Lig'de sezonun tamamlanması hedefleniyor.

Kayıp aranıyor! Dünyaca ünlü futbolcunun nerede olduğu bilinmiyor...
Kayıp aranıyor! Dünyaca ünlü futbolcunun nerede olduğu bilinmiyor...

Kayıp aranıyor! Dünyaca ünlü futbolcunun nerede olduğu bilinmiyor...

Belçika ekibi Anderlecht, tüm aramalarına rağmen Fransız futbolcu Samir Nasri'ye ulaşamadığını açıkladı.

Bu kez G.Saray da engel olamadı! F.Bahçe sezonun transfer bombasını patlattı
Bu kez G.Saray da engel olamadı! F.Bahçe sezonun transfer bombasını patlattı

Bu kez G.Saray da engel olamadı! F.Bahçe sezonun transfer bombasını patlattı

Sezona iyi bir başlangıç yapan ancak ikinci yarıda art arda aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk yarışından bir anda uzaklaşan Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Gelecek sezonu riske atmak istemeyen Sarı-Lacivertliler, ilk hedef olarak sol bek mevkini belirlerken orta sahaya da Emre Belözoğlu'nun yerine kaliteli bir ayak transfer etmek istiyor. Bu bağlamda hareket eden Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'den Gael Clichy ve İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.

Abromovich, Sergan Yalçın hakkında ne dedi?
Abromovich, Sergan Yalçın hakkında ne dedi?

Abromovich, Sergan Yalçın hakkında ne dedi?

Eski futbolcu Okan Koç'tan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın hakkında Chelsea için transfer itirafı geldi.

Erol Bulut Fenerbahçe'ye! İşte yardımcıları...
Erol Bulut Fenerbahçe'ye! İşte yardımcıları...

Erol Bulut Fenerbahçe'ye! İşte yardımcıları...

Teknik direktör arayışını sona erdirmek isteyen Fenerbahçe'de adımlar tek bir noktaya gidiyor. Sarı-lacivertli kulüpte hem Emre Belözoğlu hem de yönetim, genel özelliklerle Erol Bulut'u işaret ederken, Alanyaspor'un yaklaşımı da Fenerbahçe'nin Bulut'a yaklaştığını gösterdi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.