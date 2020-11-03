Falcao'ya 'Cadılar Bayramı' tepkisi

AKŞAM

Kolombiya basını, korona günlerinde 'Cadılar Bayramı'nı kutlayan Radamel Falcao'yu eleştirdi.

Kolombiya basını ülkede çok ciddi can kayıplarına neden olan koronavirüs salgını gölgesinde, ünlülerin Cadılar Bayramı’nı kutlamasını eleştirdi. Falcao’nun da bu kutlamalara katıldığı ve fotoğrafları Instagram hesabından paylaştığı vurgulandı.

FALCAO 3. SIRADA

Öte yandan Kolombiya basını yurt dışında oynayan ve en çok kazanan Kolombiyalı oyuncuları listeledi. Birinci sırada 7.8 milyon euro ile James Rodriguez bulunuyor. İkinci sırada ise 7 milyon euro ile Yery Mina var. Falcao ise 5 milyon euro ile üçüncülükte.



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