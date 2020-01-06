Falcao'ya açık çağrı! 'Pedro ve David Silva'yı bitirdik sıra sende'

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Sezon başında Galatasaray’a büyük umutlarla gelmesine rağmen ağır sakatlık problemleriyle karşı karşiya kalan ve sadece 11 maçta görev alan Radamel Falcao bir kez daha İnter Miami’nin gündemine geldi.
İNTER MİAMİ FALCAO'YU İSTİYOR
David Beckham'ın ortağı ve başkanı olduğu Inter Miami'nin Meksikalı teknik direktör Diego Alonso ile anlaşmasının ardından bomba transferlerle kadrosunu güçlendirmeye hazırlanan MLS kulübünün Chelsea’de oynayan Pedro’dan sonra M.City forması giyen David Silva’yla da masaya oturduğu belirtilirken, Beckham’ın Galatasaray forması giyen Radamel Falcao’yu da çok istediği öğrenildi.
FATİH TERİM DÜN SÜRPRİZ GELİŞMELER OLABİLİR DEMİŞTİ
Daha önce Matias Pellegrini ve Carranza gibi futbolcuları kadrosuna katan İnter Miami’nin Falcao’dan vazgeçmeyeceği ifade edilirken, transferde son kararı Galatasaray yönetiminin vereceği kaydedildi. Öte yandan sarı kırmızılı takımın teknik patronu Fatih Terim, dün yaptığı açıklamalarda transferde büyük sürprizlere hazırlıklı olunması gerektiği mesajını vermişti. Bu açıklamanın Falcao'yu da kapsayabileceği konuşuluyor.
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