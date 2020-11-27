Falcao'nun Rize'ye götürüp götürülmeyeceği belli oluyor

Galatasaray, Erzurum deplasmanında sakatlanan ve 3 haftadır tedavi gören Falcao'dan gelecek haberi bekliyor. Sakatlık konusunda son derece titiz olan ve yüzde 100 iyileşmeden antrenmana, maça çıkmayan Kolombiyalı oyuncunun Rize maçında kadroda olup olmayacağı bugün netleşecek.
Sarı kırmızılıların perşembe günü gerçekleştirdiği taktiksel çalışmada yer almayan Falcao tedavisinin ardından salonda özel bir çalışma gerçekleştirdi.
Bugünkü antrenmanda önce teste tabii tutulup ardından kendini deneyecek olan yıldız golcünün oynayıp oynamayacağı belli olacak.
SADECE LUYINDAMA
Sarı kırmızılılarda geçtiğimiz hafta sakatlığı ve rahatsızlığı nedeniyle forma giyemeyen futbolculardan yalnızca Luyindama'nın 11'de yer alması kesinleşti. Sol bekte ise Saracchi'nin tedavisi devam ederken, iyileşen Emre Taşdemir ise takımla birlikte çalışmalara başladı. Testi negatife dönen ve rahatsızlığını tamamen atlatan Omar'ın durumu da henüz kesinleşmedi.
Covid-19 testleri pozitif çıktığı için Kayseri maçında forma giyemeyen Arda, Belhanda, Okan ve Babel ise Rize deplasmanında da yine takımlarını yalnız bırakacak.
Fenerbahçe'nin hocası Erol Bulut, Beşiktaş derbisinde duran topları Serdar Aziz ve Tisserand ile buluşturmak istiyor. Bulut, ayrıca Perotti ve Pelkas ile kanatlardan vurmayı hedefliyor.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe ile oynayacakları derbide milli sol bek Caner Erkin'in savunma zaafından yararlanıp Ghezzal ve bazen Larin'le sarı-lacivertlilerin dengesini bozmayı hedefliyor.
Eksikler nedeniyle son maçlara farklı isimlerle çıkmak zorunda kalan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, Rize deplasmanında Donk'un yerine Luyindama'ya şans verecek, performansından memnun kalmadığı Oğulcan'ı da kulübeye çekecek.
Almanya 3. Lig ekiplerinden Türkgücü Münih, Mehmet Ekici ile görüşüyor.
Sakatlık konusunda son derece titiz olan ve yüzde 100 iyileşmeden antrenmana ya da karşılaşmaya çıkmayan Kolombiyalı oyuncunun Rize'de kadroda olup olmayacağı bugün kesinlik kazanacak.
Bu sezon ilk deplasman galibiyetini Ankaragücü karşısında almak isteyen Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, BB Erzurumspor maçını kazanan 11'ini bozmayacak.